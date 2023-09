Jason Statham: 130-Millionen-Dollar-Blockbuster ab sofort im Stream – Seit dem 3. August 2023 könnt ihr im Kino zusehen, wie sich Jason Statham wieder einmal mit einem Seemonster anlegt. Die Rede ist von der turbulenten Hai-Action „Meg 2: Die Tiefe“. Ein 130-Millionen-Dollar teurer Blockbuster, der seit seinem Kinostart weltweit über 390,7 Millionen Dollar einspielte.

Keine sieben Wochen seit der Premiere auf der großen Leinwand können alle Statham-Fans und Freunde abgedrehter Monster-Hai-Spektakel „Meg 2: Die Tiefe“ bereits zu Hause im Heimkino erleben. Denn ab sofort ist der Streifen bei allen gängigen Anbietern als Premium-Download zum Leihen und Kaufen erhältlich. Ab dem 02. November 2023 erscheint „Meg 2: Die Tiefe“ dann auch in seiner physischen Version auf 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD sowie als limitierte Sammler-Edition.

Spektakuläre Fortsetzung des Blockbusters „Meg“

Freuen darf man sich bei der Fortsetzung des Blockbusters „Meg“ abermals auf irre Hai-Action, die in puncto Action und Nervenkitzel noch mal eine Schippe draufgelegt. Hollywood-Star Statham wird bei seinem fulminanten Fight gegen gigantischen Riesenhaie unterstützt von der Action-Ikone Wu Jing. Wer „Meg 2: Die Tiefe“ noch nicht im Kino gesehen und nun vor hat, den Blockbuster im Heimkino zu erleben, nachfolgend ein kurzer Blick auf die Story, damit ihr wisst, was euch erwartet:

In „Meg 2: Die Tiefe“ führen Jonas Taylor und Jiuming Zhang ein Forschungsteam an, das sich auf einen waghalsigen Erkundungstauchgang in die Tiefen des Ozeans begibt. Doch ihre Reise endet im Chaos, als ein skrupelloser Minenkonzern ihre Mission durchkreuzt und sie sich in einem unerbittlichen Kampf ums Überleben wiederfinden. In einem furiosen Wettlauf gegen die Zeit sehen sich die Protagonisten mit gigantischen Megs und rücksichtslosen Umweltzerstörern konfrontiert.

Quelle: filmstarts.de