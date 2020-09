James Cameron gibt Infos zu Avatar-Filmen: Avatar 2 zu „100 Prrozent fertig“, Avatar 3 fast abgedreht – Beeindruckend, wenn man sich bewusstmacht, dass der zu seiner Zeit technisch atemberaubende Streifen „Avatar-Aufbruch nach Pandora“ schon fast elf Jahre auf dem Buckel hat. Schon lange ist bekannt, dass gleich mehrere Nachfolger in Planung sind, doch die Infos kamen wenn überhaupt nur bröckchenweise. Nun hat Regieveteran James Cameron persönlich bestätigt: „Avatar 2“ ist komplett abgedreht.

Cameron, dem wir neben „Avatar“ Alltime-Gassenhauer wie „Terminator“ 1 & 2, „Abyss“, „Titanic“ oder „Aliens – Die Rückkehr“ verdanken, sprach in einem Videotelefonat mit seinem langjährigen Kollegen Arnold Schwarzenegger. Während der Unterhaltung im Zuge des Klimagipfels Austrian World Summit kam das Thema „Avatar“ zur Sprache. Dort betonte James Cameron, „Avatar 2“ sei „zu 100 Prozent“ abgedreht.

Der Regisseur unterstrich, dass auch Teil 3 der geplanten fünfteiligen Reihe bereits fast fertiggestellt sei. Momentan hält sich James Cameron noch in Neuseeland auf, um die Dreharbeiten für „Avatar 3“ abzuschließen. Die Arbeiten verzögerten sich in diesem Jahr aus nahe liegenden Gründen:

„Covid hat uns getroffen wie jeden anderen“, so Cameron, der weiter ausführte:

„Wir haben fast viereinhalb Produktionsmonate verloren. Infolgedessen haben wir noch ein ganzes Jahr auf eine Veröffentlichung im Dezember 2022 gewartet. Das wurde bereits angekündigt. Das heißt aber nicht, dass ich ein zusätzliches Jahr hätte, um den Film fertigzustellen, denn an dem Tag, an dem wir 'Avatar 2' abliefern, fangen wir direkt mit der Fertigstellung von 'Avatar 3' an.“

Weiter erläuterte der 66-Jährige: „Also, so ist der Stand, bin ich hier unten in Neuseeland beim Dreh. Wir schießen den Rest der Live-Action. Bei 'Avatar 2' sind wir zu hundert Prozent fertig, und bei 'Avatar 3' sind wir zu fünfundneunzig Prozent fertig.“ Der Regisseur fand auch lobende Worte sowohl für den Umgang Neuseelands als auch Deutschlands für den Umgang mit der Corona-Epidemie:

„Wir haben den ersten Film hier in Neuseeland gedreht, und es ist entweder das beste oder das zweitbeste Land der Welt für seine Reaktion auf Covid – mal liegt Deutschland auf dem ersten Platz, mal Neuseeland.

Aber wir sind tatsächlich in der Lage, zu arbeiten. Wir befinden uns hier im Moment auf [Warn-]Stufe 2, aber wir sind in der Lage zu agieren, wir können drehen und ein mehr oder weniger normales Leben führen“, so Cameron, der betonte, dass er keine weiteren Hindernisse auf dem Weg zur Fertigstellung von „Avatar 2“ und „Avatar 3“ sehe.

Der erste Nachfolger zu „Avatar“ sollte eigentlich schon 2014 auf die Leinwand kommen, doch das Mammutprojekt brauchte mehr Zeit. Danach peilte man den 21. Dezember 2021 für den Release an, bis Corona kam. Der neue Ausstrahlungstermin für „Avatar 2“ soll nun der 17. Dezember 2022, der von Teil 3 der 20. Dezember 2024 sein.

Für Cameron bedeuten diese beiden Termine freilich keine Freizeit: Nach dem Ende der Dreharbeiten für die Teile 2 und 3 muss er direkt ran, um „Avatar 4“ und „Avatar 5“ zu drehen. Diese sollen dann am 18. Dezember 2026 und 22. Dezember 2028 in die Kinos kommen. Vielbeschäftigter Mann.

Quelle: ladbible.com