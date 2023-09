James-Bond-Produzentin blickt in die Zukunft: So lange soll es noch 007-Actionfilme geben – Es ist eines der erfolgreichsten und langlebigsten Franchises in der Filmgeschichte. Klar ist hier die Rede vom britischen Spion, der im Geheimdienst Seiner Majestät immer wieder die Welt rettet. Seit 1962 mit dem ersten Film „James Bond – 007 jagt Dr. No“. Seither dürften sich Fans über ganze 25 James-Bond-Filme freuen.

Der letzte Streifen des Franchises war „Keine Zeit zu sterben“ mit Daniel Craig, der hierbei zum letzten Mal in die Rolle des Superagenten schlüpfte. Für das Jahr 2025 ist mit „BOND 26“ der nächste Streifen geplant. Nun meldete sich die James-Bond-Produzentin zu Wort, die verriet, wie generell die Zukunft der 007-Actionfilme ausschaut und wie lange man 007 noch auf geheime Mission schicken möchte.

Ende des Mega-Franchises?

Genauer gesagt handelt es sich hier um die Produzentin Barbara Broccoli, die Tochter von Albert R. Broccoli, der damals die ersten Bond-Filme produzierte. Mitte der 90er Jahre trat dann Barbara Broccoli in die Fußstapfen ihres Vaters. In einem Interview mit „Variety“ äußerten sich sowohl die Produzentin als auch ihr Halbbruder und Bond-Produzent Michael G. Wilson nun zur 007-Zukunft im Kino.

In dem Gespräch stellte sie dabei klar, dass unter ihrer Leitung die Filmproduktionsgesellschaft Eon Productions auch in Zukunft an den Bond-Filmen beteiligt sein wird. Barbara Broccoli verriet diesbezüglich, dass man auch weitere Filme umsetzen will. Was das Ende des Mega-Franchises betrifft, dazu sagte die Produzentin:

„[…] Es wird immer einen Bond geben.“

„Solange das Publikum die Filme sehen will, werden sie von uns oder von einer Version unserer Nachkommen gemacht.“ Michael G. Wilson fügte dem hinzu: „Bond wird weitergehen. Wer kann schon sagen, wer die Filme machen wird? Er ist eine fiktive Figur, die Teil der Kultur ist, also ist er wie Sherlock Holmes oder Batman. Es wird immer einen Bond geben.“

Was die nächsten Jahre angeht, können sich Fans also vorerst auf weitere Streifen aus der Bond-Produzentenfamilie freuen. Wer in mittelfristiger Zukunft dann 007 in den Dienst seiner Majestät stellt, ist noch ungewiss.

Quelle: kino.de