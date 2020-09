James Bond: Keine Zeit zu sterben: Neuer Trailer zum nächsten Bond-Spektakel – James Bond ist zurück und wird zum 25. Mal in der 58-jährigen 007-Geschichte in geheimer Mission unterwegs sein. In „James Bond: Keine Zeit zu sterben“ wird Daniel Craig zum nunmehr fünften Mal in die Rolle des charismatischen Agenten 007 schlüpfen und somit die Storyline um Craigs vielschichtige Interpretation der Kultfigur fortführen.

Um die Vorfreude ordentlich zu steigern, gibt es jetzt taufrisch den neuen deutschen Trailer zum nächsten Kino-Blockbuster zu sehen. „James Bond: Keine Zeit zu sterben“ setzt nach „Spectre“ an. James Bond hat mittlerweile seine Lizenz zum Töten im Auftrag des britischen Geheimdienstes abgegeben und genießt seinen Ruhestand in Jamaika.

Die friedliche Zeit nimmt ein unerwartetes Ende, als sein alter CIA-Kollege Felix Leiter auftaucht und ihn um Hilfe bittet. Ein bedeutender Wissenschaftler ist entführt worden und muss so schnell wie möglich gefunden werden. Was als simple Rettungsmission beginnt, erreicht bald einen bedrohlichen Wendepunkt, denn Bond kommt einem geheimnisvollen Gegenspieler auf die Spur, der im Besitz einer brandgefährlichen neuen Technologie ist.

Das verspricht reichlich Spannung und gewohnt feurige Bond-Action, die gespickt ist mit einem namhaften Cast. So hat Regisseur „Cary Fukunaga“ neben Daniel Craig für „James Bond: Keine Zeit zu sterben“ auch Oscar-Preisträger Rami Malek („Bohemian Rhapsody“), Ralph Fiennes („Der Englische Patient“), Naomie Harris („Moonlight)“, Golden-Globe-Gewinner Ben Whishaw und Jeffrey Wright sowie Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ana de Armas und Rory Kinnear vor die Kamera gebracht.

Allzulange müsst ihr auch nicht mehr auf die neue Bond-Mission warten, so erscheint „James Bond: Keine Zeit zu sterben“ am 12. November 2020 in den deutschen Kinos.