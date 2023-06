Jackie Chan und John Cena lassen es krachen: Hidden Strike zeigt Action-Legende und WWE-Titan – Ein Sattelschlepper wirbelt im hohen Bogen durch die Lüfte. Irre sieht es aus, wie der Koloss vor dem Wüstenhintergrund entlangfliegt. Es wirkt wie eine Szene aus „Mad Max: Fury Road“. Doch sind wir hier im neuesten Film von Kung-Fu-/action-Legende Jackie Chan, an dessen Seite der WWE-Liebling und Action-Shooting-Star John Cena auftritt. Hier ist der erste Trailer zu „Hidden Strike“.

Wie einen „Mix aus Rush Hour und Mad Max“, so beschreiben manche Medienberichte wie der vom Portal „LADbible“ den ersten Trailer zu „Hidden Strike“. Daran lässt sich tatsächlich wenig rütteln, wenn man sich den Appetitanreger zu Gemüte geführt hat. Der Film spielt in einer nahen Zukunft, statt um Wasser geht es im Streifen um die Ressource Öl. Menschen kämpfen um den letzten Tropfen an fossilen Brennstoff.

Es scheppert allen Enden:

Dennoch soll „Hidden Strike“ nicht mit der Komik geizen, wofür John Cena und Jackie Chan auch bürgen, waren doch beide bereits in etlichen mehr oder weniger selbstironischen Rollen zu sehen und zeigen in vielen ihrer Streifen Humor. Auch der zweite Vergleich aus den Berichten kommt nach unserer eigenen Sichtung des Trailers hin – es liegt mehr als nur eine Prise „Rush Hour“ über der Chemie der beiden Darsteller, in ihrem Zusammenspiel.

Die Handlungszusammenfassung von „Hidden Strike“: „Zwei ehemalige Special Forces-Soldaten müssen eine Gruppe von Zivilisten über Bagdads 'Highway of Death' in die Sicherheit der Grünen Zone verfrachten.“ An dem Streifen wird dem Bericht zufolge seit Jahren geschraubt, mehrfach wurde er verzögert und verschoben, soll seit ganzen fünf Jahren gar fertig sein, heißt es im Netz. Ironischerweise spielt darauf auch einer der Titel des Films an, die er vor „Hidden Strike“ schon als Projekt trug:

So wurde er längere Zeit von Fans auch unter „SNAFU“ geführt:

Eine Abkürzung, die für die englischen Worte des militärischen Lageberichts „Situation Normal: All F**ked Up“ steht, zu Deutsch in etwa „Situation Normal: Alles im Arsch“. Bei ersten Gesprächen zwischen John Cena und Jackie Chan 2018 hieß das Ding noch „Project X“. Der Film ist laut „Hollywood Reporter“ eine „komplett aus China finanzierte Koproduktion zwischen Hongkong und China“. Der ganze Film soll in China gedreht worden sein und nur auf lokale Crews gesetzt haben.

Wer John Cena kennt, weiß, dass der Star tatsächlich Mandarin spricht und in beiden Regionen eine bekannte Größe ist. Als Regisseur für das Projekt gewann man seinerzeit Scott Waugh, der mit „Need for Speed 4“ und dem jüngsten Ableger der „Expendables“-Reihe sein Können im Fach unter Beweis stellte.

2018 war Waugh auf dem Shanghai International Filmfest, sagte dort:

„Der Clou an diesem Film ist simpel: Wir haben eine der größten Action-Legenden, die mit einem talentierten Newcomer im Action-Genre zusammenarbeitet. Das ist wahrscheinlich eine der besten Kombinationen … Was den Stil des Films anbetrifft, wird er hoffentlich auf einem anderen Niveau sein – unsere Action wird extrem spannend.“ Auch Jackie Chan meldete sich seinerzeit zum Inhalt zu Wort, fügte hinzu:

„Im Film fangen beide Charaktere als ganz normale Typen an, beide sind pensionierte Militärs und keine Superhelden. Am Anfang denke ich, dass wir Gegner sind – ich halte ihn für den Bösewicht und er denkt wiederum, ich sei der Schurke. Aber dann merken wir, dass wir auf der gleichen Seite stehen und den wahren Feind jagen.“

Cena freute sich sehr über die Zusammenarbeit:

So sagte er in einem anderen Interview gegenüber dem „Hollywood Reporter“ über Chan, seine Energie sei ebenso „unleugbar“ wie „unerschöpflich“. John Cena wörtlich zu „Hidden Strike“: „Er wird etwas ganz Besonderes. Wir drehen nicht nur einen tollen Film, sondern ich werde auch so viel lernen.“

Noch sind uns keine weiteren Informationen zu einem möglichen Kinostart bekannt, es kursieren Gerüchte über einen möglichen Release im September 2023, in manchen Ländern soll er schon im Juli anlaufen. Wir dürften bei einem Projekt dieser Größenordnung bald mehr erfahren.

