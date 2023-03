Jackie Chan: Einer seiner beliebtesten Filme wird endlich fortgesetzt – Remakes oder überraschende Fortsetzungen von liebgewonnenen Klassikern haben aktuell Hochkonjunktur. Schwere Zeiten wie diese machen nun einmal nostalgisch und lassen das Publikum in Erinnerungen an bessere Zeiten schwelgen. Während es neue Helden im Zuge der oft seelenlos am Fließband produzierten Contentoffensive der letzten streamingdominierten Jahre eher schwer haben, erleben alte Haudegen ein furioses Comeback, wie Tom Cruise mit „Top Gun: Maverick“ kürzlich mehr als eindrucksvoll bewies.

Eine weitere dieser lebenden Legenden ist der inzwischen 68-jährige Jackie Chan, der nun ebenfalls plant, eine seiner wohl kultigsten Filmreihen nach 19 Jahren endlich fortzusetzen.

Chan, der schon immer große Ambitionen hatte, konnte sich im Hollywood der 80er Jahre noch nicht so recht platzieren, und blieb von daher zunächst seiner Heimat Hongkong treu, wo er in diversen Actionfilmen mitwirkte. Aus Sicht vieler Fans stellte eben jene Zeit bereits den Höhepunkt der Schaffenskraft des seinerzeit noch jungen Chan dar, aber darüber lässt sich natürlich vorzüglich streiten.

Eines der fraglos interessantesten Projekte dieser Periode ist jedenfalls die quirlige Actionkomödien-Reihe „Police Story“, die auch international für Aufsehen sorgte. Der Erfolg des Erstlings zog einen zweiten Teil nach sich, ähnlich geartete Streifen wurden später außerdem als der Reihe angehörig vermarktet.

Im Jahr 2004 erschien schließlich ein Reboot, welchem nun ebenfalls eine Fortsetzung zuteilwerden soll.

Wie Chan im Rahmen einer Filmmesse verkündete, wird er an der Seite von Nicholas Tse abermals den Inspektor Chan Kwok-Wing verkörpern. Tse, seinerseits inzwischen selbst einer der erfolgreichsten Martial-Arts-Darsteller Hongkongs, mimt dabei aber nicht nur erneut Chans Partner Frank, sondern wird in „New Police Story 2“ auch zum ersten Mal als Regisseur tätig werden.

Ein Termin für den Kinostart ist bislang noch nicht bekannt. Bis es soweit ist, könnt ihr euch aber schon einmal den Vorgänger „New Police Story“ auf Amazon Prime reinziehen, der dort kostenlos als Stream zur Verfügung steht.

Quelle: kino.de