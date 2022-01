Jackass Forever: Finaler Trailer zur Rückkehr der Chaostruppe – Wenn in den 90er Jahren unter den zahllosen Formaten des Musik- und Jugendsenders MTV eines war, das jeder kannte und welches in schöner Regelmäßigkeit selbsternannte Sittenwächter auf den Plan rief, war es wohl dieses: „Jackass“. Ein Kultformat um eine Gruppe Stuntmen, die bei allerlei höchst idiotischen und waghalsigen Aktionen ihr Leben riskierten. Zahlreiche Kinofilme und Spin-offs folgten. Mit „Jackass Forever“ steht der möglicherweise letzte Streifen in den Startlöchern. Hier der Trailer.

Unlängst konnten wir euch berichten, dass eine Versicherungsgesellschaft berechnet hatte, was alleine die Verletzungen wie Knochenbrüche, ausgeschlagene Zähne, Verbrennungen oder ausgerissene Muskeln nur der bekanntesten Hauptakteure an Behandlungskosten mit sich brachten. Eine kurze Sichtung des neuen Trailers zu „Jackass Forever“ zeigt:

Die Krankenhauskosten dürften noch einmal deftig angestiegen sein …

Wer den Anführer der Chaostruppe, Johnny Knoxville, Steve-O, Partyboy und wie sie alle heißen kennt, weiß, dass sie auch mit dem Alter nicht alle auch vernünftiger geworden sind. Bekommt man den Aufhänger des Trailers mit, verwundert einen kaum, dass manche ihre Karriere endlich in Richtung Rente führen wollen. Nachdem der Clip auf das pandemiebedingte lange Warten auf „Jackass Forever“ verweist, vermeldet einer aus der Crew:

„Das hier wird der krasseste Scheiß aller Zeiten“ – und der rund zweiminütige Appetitanreger geht in die Vollen: Wilde Stiere, eine bissige Klapperschlange, Zweckentfremdungen als menschliches Artilleriegeschoss – all das bildet nur den Beginn einer ganzen Reihe von schmerzhaften Stunts, Aktionen und Späßen, für welche die sichtlich ergraute Crew berühmt-berüchtigt ist. Weil einige der Nummern einmal mehr atemberaubend lebensgefährlich sind, hat man sich wohl ein paar jüngere Mitglieder als Verstärkung dazu geholt.

Nun also viel Vergnügen mit dem Trailer, bevor es zum Kinostart am 4. Februar ein möglicherweise letztes Mal heißt: „Jackass Forever“. Bei uns soll der Streifen am 17. März anlaufen.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass auch der neueste Teil nicht mit dem sparen wird, was sich Fans von der Reihe erwarten.