„Jackass Forever“ – Film-Tipp – Johnny Knoxville und seine Chaotentruppe sind zurück und haben sich für „Jackass Forever“ obendrein neue Mitstreiter aber auch prominente Gäste dazugeholt. Im Heimkino gibt es deshalb prächtige Unterhaltung zwischen all den waghalsigen, teils sehr schmerzhaften Stunts sowie all diesen irren Streichen, die der normale Mensch nur mit einem „ganz schlechte Idee“ kommentieren würde.

Aber wer Johnny Knoxville und seine Mannen seit ihrer legendären MTV-Serie, die zwischen 2000 und 2002 lief, kennt, weiß, dass man sich einmal mehr auf halsbrecherische Aktionen freuen kann. Und diese gibt es in „Jackass Forever“ zu Genüge. Auch wenn die Jackass-Crew mittlerweile in die Jahre gekommen ist, nimmt sie sich bei den Stunts keinesfalls zurück. Bei all den Aktionen und gefährlichen Tieren bleiben Krankenhausaufenthalte nicht aus.

Ein Haufen wilder Kids mit grauen Haaren

„Jackass Forever“ präsentiert sich einmal mehr als große Spaßveranstaltung, in der es durchweg sorglos und gefährlich zugeht. Die Jackass-Truppe ist auch heute mit grauen Haaren ein Haufen wilder Kids mit reichlich dummen Ideen. Diese sind aber auch im neuen Film ziemlich witzig, weshalb der Unterhaltungsgrad sehr hoch ist. Vorausgesetzt man steht auf diese Art Humor.

Zwar kommt der Streifen nicht an die ikonischen ersten beiden Teile „Jackass: The Movie“ und „Jackass: Nummer Zwei“ heran, macht seine Sache aber dennoch gut. Mit vielen nackten Männerkörpern, derben Witzen und noch mehr Stunts sowie Pranks. Diese arten stellenweise so dermaßen aus, dass zumindest bei Jackass-Freunden kein Auge trocken bleibt.



Und so bleibt es letztendlich auch dabei, dass sich „Jackass Forever“ vor allem an die jung gebliebenen, alteingesessenen Fans richtet. Das ist auch absolut in Ordnung, weil „Jackass Forever“ mit seiner Art der Unterhaltung überzeugt. Wer dafür aufgeschlossen ist, wird mit Johnny Knoxville und seiner Chaotentruppe demnach einen spaßigen Heimkinoabend verleben.

Jackass Forever (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 09. Jun. 22