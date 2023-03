„Jack Ketchum's Evil“ – Film-Tipp – Wenn wir auf die Geschichte von kontroversen, knüppelharten und verstörenden Filmen blicken, ragt im Genre des Schocker-Films immer wieder ein Streifen heraus: „Jack Ketchum’s Evil“ aus dem Jahre 2007 von Regisseur Gregory M. Wilson. Einer der besonders verstörenden Filme, auch weil die Verfilmung des Romans „Evil“ vom gefeierten Horror-Autor Jack Ketchum in die tiefen bestialischen Abgründe des Menschen blicken lässt.

Alle Freunde dieses Genres, aber auch alle Fans von „Jack Ketchum’s Evil“ an sich, dürfen sich jetzt auf das große Heimkino-Comeback freuen. Denn „Jack Ketchum’s Evil“ erscheint komplett ungekürzt mit 18er-Freigabe als Limited Collector's Edition im Mediabook zum ersten Mal uncut auf 4K-Blu-ray. Ein toll aufgemachtes Sammlerstück, das diesem Genre-Klassiker noch mal die verdiente große Bühne bereitet.

Kontroverses Kino und schwer bekömmliche Schocker-Geschichte

Wer dem kontroversen Kino und schwer bekömmlichen Schocker-Geschichten zugeneigt ist, aber „Jack Ketchum’s Evil“ noch nicht kennt, nachfolgend ein paar Worte, mit was ihr es in diesem denkwürdigen Klassiker plottechnisch zu tun bekommt. Das Ganze spielt im Sommer des Jahres 1958. Der zwölfjährige David freut sich diebisch auf die beiden Schwestern Megan und Susan. Die beide Mädels sind Waisen und sind zu ihrem Vormund Ruth Chandler gezogen.

David freut sich daher auf die beiden neuen Spielkameradinnen, die sich auch schnell anfreunden. Die Welt könnte so schön sein, doch mit der Zeit verdichten sich die Anzeigen, dass Ruth Chandler so rein gar nichts für die beiden jungen Mädchen übrig hat. Drum macht sie den beiden Waisen immer mehr das Leben zur Hölle. Wobei die Hölle der wohl noch bessere Ort gewesen wäre.

Kein Film für die breite Masse

Ganz eindeutig ist „Jack Ketchum’s Evil“ eine dieser harten, aber beeindruckenden Filmperlen. Es ist allerdings auch kein Streifen für die breite Masse. Denn der Schocker von Regisseur Gregory M. Wilson ist wahrlich knallharte Kiste mit Szenen und Begebenheiten, die vielen Menschen auf den Magen schlagen werden. Denn „Evil“ ist schon das passende Wort, wenn man auf die unaussprechlichen, unvorstellbaren Grausamkeiten blickt, die einem hier gezeigt werden.

Dies ist teilweise so intensiv, dass sie an die Nieren gehen und stellenweise auch nur schwer auszuhalten sind. „Jack Ketchum’s Evil“ dient logischerweise nicht der Unterhaltung in Form von Popcorn-Kino. Nein, es ist definitiv ein grenzüberschreitendes, filmisches Mahnmal, das tief in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken lässt. Es verwundert daher keinesfalls, dass Genre-Fans und Kritiker „Jack Ketchum’s Evil“ als eines der besten Genre-Meisterwerke der letzten Dekaden bezeichnen.

Selbst Horror-Altmeister Stephen King schwärmte

Und schon damals zur Uraufführung des Schockers titelte kein Geringerer als Horror-Altmeister Stephen King, dass dies einer der „schockierendsten Filme seit 20 Jahren“ sei. Somit können auch wir allen Genre-Fans „Jack Ketchum’s Evil“ nur ans Herz legen, sich das große Comeback dieses Schocker-Klassikers im wie immer qualitativ hochwertig aufgemachten Mediabook von Capelight Pictures nach Hause zu holen.

Jack Ketchum's Evil (Capelight Pictures) – VÖ: 17. Mrz. 23

Erhältlich als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (UHD-Blu-ray + Blu-ray), Single-DVD