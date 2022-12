Jack Ketchum’s Evil: Comeback eines verstörenden Schockers – In der Historie des Films hatten Cineasten schon so einige knüppelharte und schockierende Streifen auf dem Tisch. Einer dieser besonders verstörenden Streifen ist ohne Frage „Jack Ketchum’s Evil“ aus dem Jahre 2007 von Regisseur Gregory M. Wilson. Bereits die Roman-Vorlage „Evil“ vom gefeierten Horror-Autor Jack Ketchum riss Millionen Leser in die tiefen bestialischen Abgründe.

Die Verfilmung des Buches war keinen Deut seichter. So sagte damals rund um den Release von „Jack Ketchum’s Evil“ selbst Horror-Altmeister Stephen King, dass es einer der „schockierendsten Filme seit 20 Jahren“ sei. Damals warnte King: „Wenn es nicht viel braucht, um dich zu verstören, solltest du diesen Film nicht schauen.“ Wer den Knallhartstreifen gesehen hat, weiß, was die Filmikone meint. Wie dem auch sei, Fans können sich im kommenden Jahr auf das große Heimkino-Comeback dieses Genre-Klassikers freuen.

Komplett ungekürzt mit 18er-Freigabe

Denn „Jack Ketchum’s Evil“ erscheint komplett ungekürzt mit 18er-Freigabe. Diese schwer bekömmliche Schauergeschichte startet im Sommer des Jahres 1958. Der zwölfjährige David freut sich diebisch auf die beiden Schwestern Megan und Susan. Die beidem Mädels sind Waisen und sind zu ihrem Vormund Ruth Chandler gezogen. David freut sich daher auf die beiden neuen Spielkameradinnen, die sich auch schnell anfreunden.

Die Welt könnte so schön sein, doch mit der Zeit verdichten sich die Anzeigen, dass Ruth Chandler so rein gar nichts für die beiden jungen Mädchen übrig hat. Drum macht sie den beiden Waisen immer mehr das Leben zur Hölle. Wobei die Hölle der wohl noch bessere Ort gewesen wäre. „Jack Ketchum’s Evil“ ist harte Kost und präsentiert Szenen und Ereignisse, die auf den Magen schlagen mit unaussprechlichen, unvorstellbaren Grausamkeiten, die an die Nieren gehen und nur schwer auszuhalten sind.

Grenzüberschreitendes Mahnmal

Deshalb dient „Jack Ketchum’s Evil“ natürlich nicht der Unterhaltung. Nein, vielmehr ist es ein grenzüberschreitendes, filmisches Mahnmal, das tief in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken lässt. Genre-Fans und Kritiker bezeichnen „Jack Ketchum’s Evil“ daher nicht von ungefähr als eines der besten Genre-Meisterwerke der letzten Dekaden.Wer dieses Genre mag oder Interesse an „Jack Ketchum’s Evil“ gefunden hat, sollte sich daher den 17. März 2023 vormerken. Denn dann erscheint dieser Genre-Klassiker neu für das Heimkino als Limited Collector's Edition im Mediabook zum ersten Mal uncut auf 4K-Blu-ray.

