Iron Mask: Deutscher Trailer zur irren Fantasy-Action – Es dauert nicht mehr lange, da bekommen Fans von Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan die beiden Action-Ikonen im Doppelpack. Eine geile Kombo, die alleine von der Besetzung her auf ein zackiges Abenteuer hindeutet – denn das ist geballte Darsteller-Power.

Nun gibt es den deutschen Trailer zum vielversprechenden Fantasy-Actioner „Iron Mask“. Damals noch unter dem Titel „Journey To China: The Mystery Of Iron Mask“ bekannt, erwartet euch hier irre Fantasy-Action. Genau das beweist auch der Trailer. Wobei die Hauptrolle hier an Jason Flemyng geht, ist der Streifen doch ein Sequel der russischen Fantasy-Produktion „Fürst der Dämonen“ um den Kartenzeichner Jonathan Green.

Dieses Mal aber mit einem weitaus spannenderen Cast, denn neben Arnie und Chan ist auch Rutger Hauer am Start. In „The Iron Mask“ geht es um den englischen Abenteurer und Kartografen Jonathan Green. Dieser bekommt von Zar Peter dem Großen den Auftrag, den Osten des russischen Reiches aufzuzeichnen.

So reist er gen Osten und erlebt ein weiteres Mal zahlreiche Abenteuer, die ihn sogar bis nach China führen. Dort macht er viele Entdeckungen, muss sich bizarren Kreaturen stellen und trifft sogar auf eine chinesische Prinzessin. Er wird zudem von tödlichen Martial-Arts-Meistern herausgefordert und steht schließlich sogar dem Drachenkönig gegenüber.

Wenn das mal nicht packende Fantasy-Action rund um russische und chinesische Mythen verspricht. Genrefans können sich diesen Streifen jedenfalls vormerken. Schon deshalb, weil Arnie und Chan hier wirklich illustre Rollen einnehmen. „Iron Mask“ erscheint am 27. Mai 2021 für das Heimkino auf DVD, Blu-ray sowie in einem Mediabook.