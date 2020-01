Autor: Erik Rössler

"Ip Man 4: The Finale" Trailer: Es gibt bald endlich wieder neues Futter für alle Fans von gepflegter Martial-Arts-Action. Schließlich bekommt ihr mit „Ip Man 4: The Finale“ die volle Ladung Kampfkunst im Kino, mit dem epischen Kampf zwischen Donnie Yen gegen Scott Adkins. Jetzt wurde zur Steigerung der Vorfreude auf das Finale um Kampfkunst-Meister Ip Man der finale Trailer veröffentlicht. Martial-Arts-Fans können sich auf „Ip Man 4: The Finale“ freuen, denn enttäuscht wurde man in dieser Reihe nie.

Donnie Yen hat als Ip Man in den Vorgängern stets begeistert. Nach Sichtung des Trailers wird sich daran auch diesmal nichts ändern, ist es doch seine Paraderolle. Ziemlich cool, dass er dabei unter anderen gegen das gefeierte Taekwondo- und Kickbox-Ass Scott Adkins antritt. Da können Fans bereits im Vorfeld einiges erwarten. Auch, weil in „Ip Man 4“ kein Geringerer als Action-Choreograph Yuen Woo-ping („The Forbidden Kingdom“, „Fearless“) die Kampfszenen inszeniert hat.

Die Regie für den vierten Teil hat, wie in allen Teilen zuvor, wieder Wilson Yip („Kill Zone S.P.L.“) übernommen. Im Plot zum neuen Martial-Arts-Actioner zieht es Ip Man nach San Francisco. Dort will er seinem Ausnahmeschüler Bruce Lee beim Aufbau von dessen Wing-Chun-Trainingscenter helfen. Doch einmal dort angekommen, stößt Ip Man bei den Amerikanern nur auf Ablehnung. Auch dessen chinesische, traditionelle Kampfkunst wird nur belächelt.

Marineoffizier Barton Geddes will Ip Man zeigen, dass der amerikanische Stil des Martial Arts der einzig Wahre ist. So kommt es zu einem feurigen Duell, nicht nur der Kampfstile. Kampfsport-Fans können sich also auf einen heißen Tanz freuen, der ab dem 5. März 2020 in den deutschen Kinos zu sehen sein wird.