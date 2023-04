Insidious: The Red Door: Trailer zum neuen Teil der ikonischen Horror-Reihe – Im Sommer darf sich im Kino wieder ordentlich gegruselt werden. Denn nach fünf Jahren kehrt die beliebte „Insidious“-Horror-Reihe ein letztes Mal auf die große Leinwand zurück: mit „Insidious 5: The Red Door“, zu dem nun der deutsche Trailer veröffentlicht wurde.

Das Besondere am fünften Teil ist, dass er kein Prequel ist, wie es die beiden Vorgänger „Insidious: Chapter 3 – Jede Geschichte hat einen Anfang“ sowie „Insidious 4: The Last Key“ waren. Nein, mit dem neuen Film schließt man direkt an die beiden von Horror-Papst James Wan inszenierten Streifen „Insidious“ und „Insidious: Chapter 2“ an.

Patrick Wilson feiert sein Regiedebüt

Auf dem Regiestuhl für „Insidious: The Red Door“ saß dieses Mal jedoch der Hauptdarsteller selbst, Patrick Wilson, der zugleich mit dem Film sein Regiedebüt feiern durfte. Dass er, wie es aussieht, ein gutes Händchen für einen zugkräftigen Gruselschocker mitbringt, lässt sich bereits im Trailer erahnen. Dass man zudem mit „Insidious 5: The Red Door“ wieder zurück zu den so hoch gelobten Wurzeln der Reihe geht und dies auch noch mit der Rückkehr der Originalbesetzung, dürfte nicht gerade wenige Fans überaus erfreuen.

Das fünfte, aber eben auch finale Kapitel der Franchise, will nun endlich die dunkelsten Geheimnisse der Familie Lambert lüften und zugleich ihrer furchterregenden Geschichte ein Ende bereiten. So gilt es in „Insidious 5: The Red Door“ für Papa Josh und seinen mittlerweile zum College-Teen herangewachsenen Sohn Dalton darum, ihre Dämonen ein- für allemal loszuwerden. Um dies zu schaffen, müssen sie tiefer als jemals zuvor in „Das Ewigreich“ eindringen.

Rückkehr der Originalbesetzung

Was dort auf sie lauert, wird sie allerdings an ihre Grenzen bringen, denn dort werden sie unweigerlich mit der dunklen Vergangenheit ihrer Familie konfrontiert. Obendrein lauern in diesem Albtraum hinter der roten Türe eine ganze Reihe neue, noch furchteinflößendere Schrecken.

Zu den Rückkehrern der Originalbesetzung in „Insidious 5: The Red Door“ gehören natürlich Patrick Wilson, Ty Simpkins, Rose Byrne sowie Andrew Astor. Außerdem sind unter anderem Sinclair Daniel und Hiam Abbass mit von der Partie. Mit „Insidious 5: The Red Door“ wartet also höchstwahrscheinlich ein echter Grusel-Leckerbissen auf euch, der am 6. Juli 2023 in den deutschen Kinos erscheint.