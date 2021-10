„Inglourious Basterds“ – Film-Kritik – 2009 glückte Quentin Tarantino ein Weltkriegs-Antinazi-Racheakt, der sich die in die Annalen der Filmgeschichte geschrieben hat: „Inglourious Basterds“ ist einer dieser unvergessenen Streifen aus dem Hause Tarantino und zählt ohne Frage zu seinen Meisterwerken. Natürlich hat dieser zum Teil doch sehr polarisierende Streifen auch Kritik hervorgerufen.

Aber es ist nun mal ein echter Tarantino, und darauf muss man sich eben einlassen. So oder so: Nun erscheint „Inglourious Basterds“ erstmals in 4K Ultra HD als limitiertes Steelbook, um noch mal ein ganz neues optisches Filmerlebnis im Heimkino genießen zu können. Für alle, die den Film noch nicht kennen, nachfolgend ein paar Worte, was euch erwartet.

Die „Basterds“ kommen

In Inglourious Basterds gibt es zwei Handlungsstränge, die gekonnt zu einem Grande Finale zusammengeführt werden. Der Film beginnt im von den Nazis besetzten Frankreich. Dort muss die junge Shosanna Dreyfus miterleben, wie ihre Familie von Oberst Landa in ihrem Versteck kaltblütig ermordet wird. Sie selbst kann im letzten Moment fliehen und schwört auf Rache.

Als Pariser Kinobetreiberin sieht sie Jahre später ihre große Chance, dem Nazitreiben ein Ende zu setzen. Auf der zweiten Schiene des Films führt Lt. Aldo Raine parallel ein Sonderkommando an. Die „Basterds“ begeben sich hinter die feindlichen Linien, um auf Nazijagd zu gehen. Gemeinsam mit acht Männern verbreitet Raine Angst und Schrecken unter den gegnerischen Truppen.

Großartige Dialoge & begnadetes Schauspiel

Als die „Basterds“ mithilfe der Nazi-Schauspielerin und Doppelagentin Bridget von Hammersmark die Chance bekommen, das braune Oberkommando inklusive Hitler selbst in einem Pariser Kino in die Luft zu sprengen, scheint der Zweite Weltkrieg bald ein schnelles Ende zu nehmen.

Tarantino schafft es hierbei, sowohl Ernsthaftigkeit als auch Witz miteinander zu einem fesselnden Filmereignis zu vereinen. Besonders die Dialoge fesseln an den Bildschirm und erschaffen packende Spannungsmomente.

Hinzu kommen all die großartigen schauspielerischen Leistungen sowohl der versammelten Hollywood-Größen als auch der deutschen Stars.

Star-Auflauf

Die Garde der Beteiligten umfasst unter anderem Brad Pitt, Mike Myers, Léa Seydoux, Mélanie Laurent, Eli Roth, Michael Fassbender, Christoph Waltz, Diane Kruger, Daniel Brühl, August Diehl, Sönke Möhring und Ludger Pistor. Vor allem Christoph Waltz als SS-Standartenführer Hans Landa zeigt hier eine seiner besten Performances.

Alles in allem wartet ein legendäres 154-minütiges Meisterwerk mit bestem Tarantino-Charme auf euch, dass es verdient hat, nun auch in brillantem 4K Ultra-HD in der heimischen Sammlung zu stehen.

Inglourious Basterds - 4K Ultra HD Steelbook (Universal Pictures) – VÖ: 14. Okt. 21