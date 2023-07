Infinity Pool: Verstörender Psycho-Horror uncut im Heimkino – David Cronenberg ist eine Instanz in der Filmbranche nach so vielen Werken, die in der Szene als Meisterwerke gelten, wie etwas „Die Fliege“, „Die Unzertrennlichen“ oder „Crash“. Auch sein Sohn Brandon Cronenberg ist seit über einem Jahrzehnt als Regisseur aktiv. Allerdings nicht so emsig wie sein Vater.

Dafür mag er wie sein Dad das Horror-Genre und zeigt mit dem Body-Horror „Possessor“, dass er eine andere Herangehensweise an das Horror-Genre an den Tag legt und dabei gerne an die Grenzen des Erträglichen geht. Ähnlich abgedreht und vor allem verstörend ging sein neuer Streifen „Infinity Pool“ Anfang des Jahres in den Kinos an den Start. Der Psycho-Horror kam in den USA unter anderem wegen derber Sexualität aber auch des hohen Gewaltgrades nur geschnitten in die Kinos.

Unvorstellbare Abgründe

Das blieb dem deutschen Publikum indes erspart. Ab sofort könnt ihr einen der irrsten und düstersten Streifen des Jahres hierzulande uncut im Heimkino erleben. Wer dem Horror-Genre zugeneigt ist und obendrein ein Faible für wahrhaft skurrilen Horror besitzt, der sollte „Infinity Pool“ definitiv auf dem Schirm haben. Die Basis des Films erinnert dabei stark an den Slasher „Ich weiß, was du letzten Sommer getan“, macht daraus aber einen intensiven Trip in unvorstellbare Abgründe gefüllt mit Urin, Sperma und Blut.

Hierbei zielt Brandon Cronenberg auf den modernen Wohlstandstourismus und lässt diesen in einem wahrhaft grässlich, hässlichen Licht erstrahlen. Ein dreckiger, richtig abgefuckter Streifen, der seine Wirkung beim Publikum erzielt. Wer also zartbesaitet ist oder keinen stabilen Magen hat, sollte es sich zweimal überlegen, ob er sich „Infinity Pool“ anschaut.

Urlaub wird zum Albtraum

In diesem geht es um James und Em, die bis dato in dem abgelegenen Inselresort La Tolqa einen perfekten Urlaub genießen. Es gibt rein gar nichts zu beanstanden. Diese schöne heile Urlaubswelt ändert sich jedoch, als sie die verführerische und geheimnisvolle Gabi treffen. Sie nimmt die beiden mit, raus aus dem paradiesischen Ressortgelände. Schnell finden sie sich in einer Kultur voller Gewalt, Hedonismus und unsagbarem Horror wieder.

Nach einem tragischen Autounfall wird es dann richtig ernst für James und Em. Denn auf dem Inselresort gelten andere Gesetze. Und so sehen sie sich einer Null-Toleranz-Politik für Verbrechen gegenüber. Und diese besagt: Entweder wird man direkt hingerichtet oder, vorausgesetzt man hat genügend finanzielle Mittel, kann man sich stattdessen selbst beim Sterben zusehen.

„Infinity Pool“ mit den Stars Mia Goth und Alexander Skarsgård könnt ihr ab sofort ungeschnitten auf DVD oder Blu-ray erwerben, oder auch bei diversen Anbietern wie Amazon Prime Video als VOD im Stream ansehen.

Quelle: filmstarts.de