„Indiana Jones“: Fans wünschen sich Publikumsliebling als Nachfolger – Zum nunmehr fünften und voraussichtlich wohl auch letzten Mal wird Harrison Ford in diesem Sommer abermals in seiner Paraderolle des abenteuerlustigen Archäologen Dr. Indiana Jones auf der Leinwand zu sehen sein. Die beliebte Franchise soll zwar auch nach „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ fortgeführt werden, die Frage, wer Peitsche und Fedora von Ford übernehmen soll, blieb bislang jedoch noch ungeklärt.

Geht man nach den Fans, steht der Favorit allerdings bereits schon lange fest.

Wenn man es ganz genau nimmt, sogar schon seit 1984, hat der Publikumsliebling doch bereits damals an der Seite von Dr. Jones den „Tempel des Todes“ überlebt. Die Rede ist natürlich von niemand Geringerem als Ke Huy Quan, der jüngst mit seiner Rolle in dem Fantasy-Abenteuer „Everything Everywhere All At Once“ von sich reden machte und für diese sogar einen Oskar als bester Nebendarsteller erhielt.

Ihr wundert euch, warum euch die von dem 51-jährigen Schauspieler verkörperte Figur des Waymond Wang in dem quirligen Paralleluniversum-Spaß so bekannt vorkam? Nun, weil ihr ihn garantiert bereits als sympathischen Sidekick Short „Shorty“ Round aus dem zweiten Indie-Streifen oder auch als Data aus „The Goonies“ kennt.

Anlässlich der diesjährigen Oskar-Verleihung kam es nun zu einer emotionalen Wiedervereinigung der beiden „Indiana Jones 2“-Stars, die in den Fans die Hoffnung schürte, dass Ke Huy Quan womöglich erneut in die Rolle des nunmehr erwachsenen Shorty schlüpfen könnte.

Ke Huy Quan e Harrison Ford no palco foi muito lindo!



Indiana Jones 2 #Oscars

em 1984! 2023 pic.twitter.com/ea4sHmgr8S — Nação Marvel • Lugar Nenhum (@NacaoMarvelLN) March 13, 2023

Im Netz begann es zu brodeln, und schließlich richteten sich die Freunde dieser Idee an Lucasfilms mit der Forderung, dem Star mindestens eine Post-Credit-Szene im kommenden „Indiana Jones“-Film zu spendieren, oder gar ein Spin-off mit Quan in der Hauptrolle zu produzieren.

Aber seien wir realistisch:

Nachdem sich die in Teil vier angedeutete Thronerbe von Shia LaBeouf wohl erledigt haben dürfte, ist davon auszugehen, dass in „Das Rad des Schicksals“ der Szepterwechsel an die neue von Phoebe Waller-Bridge verkörperte Figur Helena Shaw stattfinden wird, soll diese doch eine aufstrebende Archäologin und Abenteurerin und damit wie geschaffen für eine Nachfolge sein.

Ob wir mit dieser Vermutung richtig liegen, werden wir aber erst erfahren, wenn „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ am 30. Juni 2023 in den Kinos anläuft.

Quelle: film.tv