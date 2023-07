Indiana Jones 5: Starttermin bei Disney+ bekannt – Seit Kurzem läuft nach über 40 Jahren und vier „Indiana Jones“-Filmen der fünfte Teil „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ in den deutschen Kinos. Während der Blockbuster mit Harrison Ford in einer seiner Paraderollen als „Indy“ noch ein letztes Mal die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern will, erntet der Streifen von vielen Fans und Kritikern einiges an Kritik.

Schaut man indes auf die Publikumswertung bei Rotten Tomatoes, kommt der fünfte Teil der Reihe auf 88 Prozent. Und so schneidet „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ dann wohl doch deutlich besser bei den Fans ab, als die Kritiken es vermuten lassen. Wer aber lieber sichergehen und sich kein Kinoticket ziehen will, kann auch warten, bis das große Kino-Abenteuer im Streaming-Bereich für das Heimkino erscheint.

Streaming-Termin bei Disney+

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ wird diesbezüglich beim Streaming-Dienst Disney+ erscheinen. Noch ist aber kein genauer Streaming-Termin veröffentlich worden. Dies wir auch davon abhängen, wie erfolgreich Teil fünf am Ende des Tages in den Kinos abschneiden wird.

Sollte der Streifen kein Kinoflop werden, kann man damit rechnen, dass bei „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ – wie meist üblich – rund 90 Tage zwischen dem Kinostart und der Veröffentlichung bei Disney+ liegen werden. Demnach wird Harrison Fords letztes Indy-Abenteuer womöglich um den 27. September 2023 herum beim Streaming-Dienst erscheinen.

Freuen kann man sich auf einen illustren Cast. Denn neben Indy-Ikone Harrison Ford stehen auch Stars wie Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones und Antonio Banderas vor der Kamera.

Quelle: film.tv