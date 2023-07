Indiana Jones 5: Diese Figur wurde nachträglich verändert – Aktuell dreht das neue Action-Abenteuer um den furchtlosen wie pfiffigen Abenteurer mit Hut und Peitsche in den Kinos seine Runde. „Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“, zum letzten Mal mit Hollywood-Ikone Harrison Ford als charismatischem Archäologen, wurde inszeniert von Erfolgsregisseur James Mangold. Mangolds Mission war es sicherlich, der Reihe frischen Wind einzuhauchen.

Aber offensichtlich auch, die Gesellschaft weiterzuentwickeln und ein Bewusstsein für aktuelle Themen zu schaffen: Zum Beispiel mit dem Aufbrechen von festgefahrenen Strukturen. So ist es gewünscht, dass Schauspielerinnen und Schauspieler für sich problematische Inhalte oder Begebenheiten offen ansprechen.

Kritik am ursprünglichen Drehbuch

Dies ist auch bei „Indiana Jones und das Rad des Schicksal“ geschehen, wo Schauspielerin Shaunette Renée Wilson Kritik am ursprünglichen Drehbuch übte. Genauer gesagt hatte Wilson etwas dagegen, wie man ihre Figur Agent Mason geschrieben hatte. Ihre Kritik stieß dabei nicht auf taube Ohren, sondern Regisseur James Mangold reagierte darauf. In der Folge arbeiten beide zusammen an ihrer Rolle, die auch letztendlich im Film zu sehen ist.

„[…] Und das fand ich ein bisschen zu beleidigend und ein wenig problematisch.“

Shaunette Renée Wilson verriet nun gegenüber Variety: „Nun, ich will nicht zu viel verraten, aber meine Figur sollte auf eine bestimmte Art und Weise aus dem Film scheiden. […] Und das fand ich ein bisschen zu beleidigend und ein wenig problematisch. Ich meinte dann nur: ‚Wir brauchen diese Wörter wohl nicht zu sagen oder sollten es so oder so machen, und das ist etwas, womit mir unwohl ist.‘“

Wilson war indes begeistert von der Bereitschaft James Mangolds, auf ihre Kritik einzugehen: „Er meinte nur: ‚Weißt du was, du hast komplett Recht.‘“ Letztendlich fand man einen gemeinsamen Konsens für die Figur Agent Mason.

Quelle: filmstarts.de