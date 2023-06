Indiana Jones 5: Bei dieser Trailer-Szene verletzte sich Ford schwer – Dass Harrison Ford als Schauspieler viele Talente besitzt, liegt auf der Hand. Eines davon ist jedoch, sich regelmäßig bei Dreharbeiten zu verletzen – eine Tradition, die er auch am Set von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ zum Leidwesen aller Beteiligten fortgeführt hat.

Ganze acht Wochen war der inzwischen 80-jährige Ford ausgefallen, und das ausgerechnet, kurz nachdem im Jahr 2021 die erste Klappe gefallen war. Grund dafür war ein Muskelriss an der Schulter, den sich der Schauspieler beim Proben einer Kampfszene zugezogen hatte, und der dazu führte, dass der gesamte Drehplan der Situation angepasst werden musste.

Später landete die fragliche Szene sogar im Trailer.

Dieser liefert einen Ausschnitt der Eröffnungssequenz, die im Jahr 1945 spielt und einen digital verjüngten Ford zeigt, der in einem Zug seinem Gegenspieler Jürgen Voller (Mads Mikkels) zunächst den Fedora vors Gesicht hält, um ihm dann mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Am Set geriet Ford jedoch eine Person in den Weg, woraufhin dieser zwar geistesgegenwärtig seine Bewegung anpasste, dabei aber auch seinen Musculus subscapularis – den Unterschulterblattmuskel – in Mitleidenschaft zog.

Nur eine von vielen Verletzungen in über fünf Jahrzehnten seiner Filmkarriere.

Die erste davon zog er sich beim Dreh von „Jäger des verlorenen Schatzes“ zu. Im Rahmen einer Fragerunde auf „Reddit“ erinnert sich Ford:

„Im ersten Indiana-Jones-Film habe ich mir einen Kreuzbandriss in einem Knie zugezogen, ich weiß nicht mehr, in welchem. In der Szene, in der ich mit dem großen deutschen Mechaniker in einem Flugzeug namens Nurflügler kämpfte, wurde ich vom Fahrwerk überrollt und verletzte mich am Knie.“

Weiter ging es in „Indiana Jones und der Tempel des Todes“, als Ford sich „ScreenRant“ zufolge beim Reiten eines Elefanten eine Wirbelsäulenverletzung zuzog. In der Folge musste ein Stuntman einspringen, wenn Indy nur von hinten zu sehen war, um den zeitweiligen Ausfall des Schauspielers zu kompensieren.

In seiner Rolle des Dr. Kimble verletzte sich Ford dann während der Produktion zu „Auf der Flucht“ bei einem Spurt durch den Wald an den Bändern in einem seiner Beine. Eine Operation noch vor Abschluss der Dreharbeiten lehnte Ford seinerzeit ab, so dass Kimble nach seiner Flucht aus dem Gefängnisbus für den Rest des Films humpelt.

Am Set von „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ erwischte ihn schließlich eine hydraulische Tür am Bein und führte zu einem Bruch. Dieser Unfall hätte laut „CBS“ allerdings noch weitaus dramatischer enden können, weshalb wir es hier wohl mit der gefährlichsten Situation zu tun haben, die Ford bisher bei Dreharbeiten erleben musste – wie es heißt, hätte er dabei sogar sterben können.

