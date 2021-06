Alle Indy Kultklassiker erstmals in 4k

„Indiana Jones 4k-Collection“ – Film-Tipp – Wer kennt ihn nicht: Den furchtlosen Abenteurer und pfiffigen Archäologen mit Hut und Peitsche – Indiana Jones, gespielt von Hollywood-Ikone Harrison Ford, der „Indy“ zur Kultfigur auf der gesamten Welt machte.

Vor nunmehr 40 Jahren, erschuf man mit dem Kinoklassiker „Jäger des verlorenen Schatzes“ ein großes Abenteuer, das sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem kultigen Franchise aufbaute – mit der nunmehr vierteiligen „Indiana Jones“-Reihe. Zum 40-jährigen Jubiläum erscheinen nun zwei ganz besondere Film-Collections für alle Fans.

Erstmals alle vier Filme zusammen in 4K Ultra HD

Denn erstmals gibt es alle vier Filme zusammen in 4K Ultra HD mit Dolby Vision und HDR-10 sowie mit deutschem Dolby-TrueHD-5.1.-Sound sowie einer englischen Dolby-Atmos-Audiospur. Jeder Film wurde mithilfe umfangreicher visueller Effekte akribisch von 4K-Scans der Originalnegative neu gemastert, um ein möglichst unverfälschtes und hochwertiges Bild zu gewährleisten.

Dies ist überaus gut gelungen, denn trotz der starken Bearbeitungen liefern die 4K-Versionen ein unverfälschtes und hochwertiges Bild. Alle Bildarbeiten wurden übrigens von Regisseur Steven Spielberg persönlich abgenommen. Somit muss niemand das typische Indy-Feeling und die unvergleichliche Magie der Filme missen. Zugleich erlebt man die Reihe aber auch neu anhand der Brillanz der Bilder und des Sounds.

Original-Kinosynchronisation obendrauf

Apropos Sound, auch hier wurde wert auf das Originalmaterial gelegt, um nah an den Originalen zu bleiben. Beides zusammen bringt das große Abenteuer-Kino mitten ins Wohnzimmer. Zudem gibt es bei „Jäger des verlorenen Schatzes“ die Original-Kinosynchronisation zum erwähnten neuen Dolby-TrueHD-5.1.-Sound obendrauf.

Erhältlich ist die „Indiana Jones“ 4K-Collection in einer Gesamtbox sowie als limitierte Steelbook Edition mit vier Steelbooks im ansprechenden Schuber. Neben den vier Filmen enthalten beide Boxsets zusätzlich noch eine Bonus-Disc mit sieben Stunden Bonusmaterial, was sicherlich jedes Fan-Herz begeistern wird. Alles in allem kommen hier alle Indy-Freunde sowie jene, die es noch werden wollen, vollends auf ihre Kosten.

Rundum-Sorglos-Paket fürs Heimkino

Denn alle vier Abenteuer des Indiana Jones erstrahlen in einer umwerfenden Bildqualität mit nicht minder fantastischem Sound, ohne dabei weder ein My an Nostalgie noch den Charme der Originale zu verlieren. Dazu kommt das spannende und interessante Bonusmaterial, weshalb man mit den 4K-Collections hier das Rundum-Sorglos-Paket für tolle Abenteuer im Heimkino erhält!

Indiana Jones 4k-Collection (Disney) – VÖ: 10. Jun. 21