In the Land of Saints and Sinners: Trailer zum neuen Action-Thriller mit Liam Neeson – Hollywood-Star Liam Neeson ist mittlerweile für zwei Dinge berühmt. Zum einen ist er ein absoluter Fanliebling und zum anderen nach der global erfolgreichen „96 Hours“-Trilogie fester Bestandteil des Action-Thriller-Genres. Ohne Frage hat der britisch-irische Altstar in seiner langen Karriere unzählige Filmkracher in anderen Genres gedreht.

Aber seit über einem Jahrzehnt ist er in fast allen nennenswerten Action-Thrillern in der Hauptrolle zu sehen. So wie im aktuellen Streifen „Retribution“ im Kino und bald eben auch im nächsten Action-Thriller: „In the Land of Saints and Sinners“. Zu diesem gibt es nun auch den Trailer zu sehen. Ob der Film am Ende alle Neeson-Fans überzeugen kann, bleibt zu hoffen.

Liam Neeson gegen IRA-Terroristen

Zumindest scheint „In the Land of Saints and Sinners“ andere Mittel zu wählen als viele der eher durchschnittlichen Neeson-Thriller der letzten Jahre. Liam Neeson schlüpft in „In the Land of Saints and Sinners“ in die Rolle des Ex-Soldaten Finbar Murphy, der sein tägliches Brot mittlerweile als Profikiller verdient. Doch nach all den Jahren des Mordens hat er eigentlich nur noch eines im Sinn, nämlich endlich in Rente zu gehen.

Doch plötzlich wird er quasi dazu gezwungen, seinen Ruhestand noch etwas in die Zukunft zu schieben. Denn in dem beschaulichen Dorf Glencolmcille, wo sich Finbar zur Ruhe setzen wollte, sucht plötzlich eine Gruppe skrupelloser IRA-Terroristen Unterschlupf. Kurz zuvor verübten sie einen Bombenanschlag, bei dem etliche Kinder starben. Eine derartige Gefahr kann Finbar natürlich nicht in dem Dorf akzeptieren.

Potenzial für einen erfrischend anderen Action-Thriller

Um seine Mitmenschen zu schützen, muss er noch mal ran und sich gegen die IRA-Terroristen stellen. Wer nun den Trailer schaut, wird direkt sehen, dass der Film einen erfrischend-anderen Vibe vermittelt. Das liegt nicht nur an der Story, sondern auch am komplett irischen Cast und dem Drehort, wurde doch in Liam Neesons Heimat Irland gedreht. Der Film spielt zudem in den 70ern.

Man darf also gespannt sein, ob Liam Neeson zusammen mit Regisseur Robert Lorenz hier nach langer Zeit mal wieder ein fesselnder und erfrischender Action-Thriller gelungen ist. Wann „In The Land Of Saints And Sinners“ nach Deutschland kommt, ist leider noch nicht bekannt.

