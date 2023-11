In den 90ern waren sie Kult: Erkan & Stefan bald wieder im TV zu sehen – In den 90ern stieg so manches Blödel-Phänomen raketenhaft in den Kult-Himmel auf, nur um kurz darauf wieder zu verglühen. Eines davon ist das Duo Erkan & Stefan, das es mit seinem prolligen Humor sogar auf die große Kinoleinwand schaffte. 2007 gaben John Friedmann (Erkan) und Florian Simbeck (Stefan) dann ihre Trennung bekannt und es wurde still um die Erfinder des Dönertiers.

Nach Versuchen der beiden, mit ernsten Rollen oder sogar in der Politik Fuß zu fassen, gab es 2018 ein kleines Comeback anlässlich des deutschen Comedypreises. Ein Jahr später folgte schließlich eine gemeinsame Tour, auch ein Twitch-Kanal wurde ins Leben gerufen.

Offensichtlich läuft es gut für die beiden, denn nun sollen Erkan & Stefan sogar ins Fernsehen zurückkehren.

Allerdings geht es dabei nicht um eine neue Show des Duos, vielmehr werden sie als Kandidaten Teil eines neuen Reality-Formats namens „Forsthaus Rampensau Germany“ sein, welches in sieben Folgen ab Dezember auf Joyn PLUS+ zu sehen sein wird.

Auf Instagram heißt es vonseiten der beiden 52-Jährigen: „Krasse Sache! Ab 8. Dezember seht Ihr uns bei #ForsthausRampensau! Viele lustige Games und Challenges, krasse Mitbewohner – und darüber hinaus unser allererster Promi-Reality-Auftritt.“

In „Forsthaus Rampensau“ ziehen neun Promipaare in ein Selbstversorgerhaus, in dem sie ohne Luxus auf engstem Raum zusammenleben und immer wieder in diversen Aufgaben gegeneinander antreten müssen, um am Ende das Preisgeld von 25.000 Euro zu gewinnen.

Ähnlichkeiten zum „Sommerhaus der Stars“ auf RTL sind sicherlich rein zufällig.

Neben Erkan und Stefan werden in der neuen Sendung auch Gina-Lisa Lohfink an der Seite von Elsa Latifaj und Jasmin Herren gemeinsam mit Philipp Eder zu sehen sein.

