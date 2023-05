IMDb-Ranking: Die besten Actionfilme aller Zeiten – Wenn es in den letzten Jahrzehnten ein Genre gab, wo kontinuierlich neue Blockbuster nachgeliefert wurden und immer noch werden, dann ist des das furiosen Genre der Action-Filme. Während hierbei viele mit Lichtgeschwindigkeit wieder in der Versenkung verschwanden, entpuppten sich andere zu wahren Kultfilmen. Darunter unvergessene Action-Klassiker, die ein ganzes Genre prägten.

Jedoch gab es bei der Flut an Actionfilmen in den letzten Dekaden auch immer wieder Streifen, die weit unter dem Massenradar flogen. Und auch, wenn es in den letzten Jahren einige grandiose Action-Filme gab, so waren es vor allem die 80er und 90er Jahre, die dem Action-Genre so viele ikonische Blockbuster beschert haben. Von humorvollen Action-Komödien bis hin zu brutalen Action-Wuchtbrummen war alles dabei.

Doch welche sind denn eigentlich die besten Actionfilme aller Zeiten sind? Darüber streiten sich die Geister, da die Geschmäcker gerade im Action-Genre sehr verschieden sind. Allerdings kann man zumindest einen verlässlichen Gratmesser heranziehen, welche Filme da draußen am beliebtesten sind. So richtet sich unser Blick heute auf die renommierte Internet Movie Database, kurz IMDb. Dort zeigen die offiziellen IMDb-Bewertungen von Millionen von Usern, was bei der Masse hoch im Kurs steht.

Drum haben wir uns dort umgesehen und präsentieren euch die 64 besten Action-Filme aller Zeiten laut IMDb-Bewertungen.

60. Iron Man 2 (2010) IMDb Rating – 6,9

59. Top Gun (1986) IMDb Rating – 6,9

58. John Rambo (2008) IMDb Rating – 7,0

57. Transformers (2007) IMDb Rating – 7,0

56. Rush Hour (1998) IMDb Rating – 7,0

55. Stirb Langsam 2 (1990) IMDb Rating – 7,1

54. Stirb langsam 4.0 (2007) IMDb Rating – 7,1

53. Fast & Furious 7 (2015) IMDb Rating – 7,1

52. Mission: Impossible (1996) IMDb Rating – 7,1

51. Matrix Reloaded (2003) IMDb Rating – 7,2