IMDb-Ranking: Die 40 besten Thriller aller Zeiten – Wenn wir ins große Genre der Thriller schauen, haben uns schon so einige unvergessene Highlights hellauf begeistert. Gerade das Thriller-Genre steht für pure Spannung, die sich in jedem Film von der ersten bis zur letzten Minute zieht. Es sind Filme, die konstant zwischen Anspannung und Erleichterung hin und her wechseln, von packenden Storys, Twists und fesselnder Musik leben.

Darunter sind teils bildgewaltige Streifen, aber auch atmosphärisch dichten Filme, die einen regelrecht an den Bildschirm festtackern. In den letzten Dekaden gabt es im Thriller-Genre so viele Klassiker und Kultfilme, die stellenweise auch Filmgeschichte geschrieben haben, denkt man da nur einmal an das ikonische „Das Schweigen der Lämmer“. Zudem bestechen Thriller oft auch durch den Mix mit anderen Genres wie dem Action-Fach.

Da kommen einem natürlich recht schnell so Kultstreifen wie beispielsweise „96 Hours“ mit dem unvergleichlichen Liam Neeson in den Sinn. Stellt man dann die Frage, was denn eigentlich die besten Thriller aller Zeiten sind, so dürfte dieser jeder wohl ganz unterschiedlich beantworten. Drum haben wir uns einfach bei der renommierten Internet Movie Database, kurz IMDb, umgesehen, und geschaut, wie Millionen von Usern selbst dort abgestimmt haben.

Und so präsentieren wir euch heute die 40 besten Thriller aller Zeiten laut IMDb-Bewertungen.

40. Zodiac: Die Spur des Killers (2007) IMDb Rating – 7,7

39. Eine Frage der Ehre (1992) IMDb Rating – 7,7

38. Wind River (2017) IMDb Rating – 7,7

37. Insider (1999) IMDb Rating – 7,8

36. Verblendung (2009) IMDb Rating – 7,8

35. Captain Phillips (2013) IMDb Rating – 7,8

34. Gattaca (1997) IMDb Rating – 7,8

33. Misery (1990) IMDb Rating – 7,8

32. The Untouchables - Die Unbestechlichen (1987) IMDb Rating – 7,8

31. Auf der Flucht (1993) IMDb Rating – 7,8