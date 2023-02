IMDb-Ranking: Die 30 besten Komödien aller Zeiten – In unserem neuen Special heißen wir dieses Mal alle Cineasten Willkommen, die den großen Filmspaß lieben. Wir sind dafür tief hinab in die große Welt der Komödien getaucht. Und dieses Genre hat mit all seinen filmischen Untergenres in den letzten Dekaden ein breit gefächertes Programm an Titeln hervorgebracht. Was gab es da in den letzten Dekaden nicht alles für aberwitziges Material zu sehen.

Darunter natürlich auch viele Klassiker und Filme, die nicht nur in die Geschichte eingegangen sind, nein, auch mittlerweile Kultstatus genießen. Mit humorigen Geschichten, reichlich Gags, derber Situationskomik und vor allem einer ganzen Garde an Schauspielern, die sich in die Herzen der Fans gespielt haben. Hinzu kommen all die Streifen, die auch gerne einen Genremix bieten – und so das Komödiengenre fruchtbar erweitert haben. Von böser Satire bis hin zur Superhelden-Gaudi ist da so einiges dabei.

Ein jeder für sich hat da sicherlich seine ganz persönlichen Favoriten, weshalb die Frage nach den besten Komödien aller Zeiten gar nicht so leicht zu beantworten ist. Drum haben wir uns einfach bei der renommierten Internet Movie Database, kurz IMDb, umgesehen und geschaut, wie Millionen von Usern selbst dort abgestimmt haben. Daher präsentieren wir euch nun die 30 besten Komödien aller Zeiten laut IMDb-Bewertungen.

30. Beetlejuice (1988) IMDb Rating – 7,5

29. Die Glücksritter (1983) IMDb Rating – 7,5

28. Schräger als Fiktion (2006) IMDb Rating – 7,6

27. Die nackte Kanone (1988) IMDb Rating – 7,6

26. Zombieland (2009) IMDb Rating – 7,6

25. Kick-Ass (2010) IMDb Rating – 7,6

24. Good Bye Lenin! (2003) IMDb Rating – 7,7

23. Tanz der Teufel 2 - Jetzt wird noch mehr getanzt (1987) IMDb Rating – 7,7

22. Harry und Sally (1989) IMDb Rating – 7,7

21. Deadpool 2 (2018) IMDb Rating – 7,7