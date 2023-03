IMDb-Ranking: Die 20 besten Stephen-King-Verfilmungen – Seit bald einem halben Jahrhundert begeistert Kult-Autor Stephen King Abermillionen Menschen mit seinen Werken. Doch sind es nicht nur seine Romane, vor allem seine Horror- und Schauergeschichten, die ihn so berühmt gemacht haben. So sind es auch all die Verfilmungen der Romane des Bestseller-Autors, die wahre Filmklassiker und etliche Kultstreifen hervorbrachten.

Gerade weil seine Werke so erfolgreich sind und waren, bedient sich die gesamte Filmbranche immer mal wieder gerne bei Stephen King. Und so sind in den letzten Jahrzehnten unvergessene Filme wie beispielsweise „Shining“, „Stephen Kings Es“, „Misery“, „The Green Mile“ oder „Die Verurteilten“ entstanden, die ihrerseits auch gleich Filmgeschichte mitgeschrieben haben.

Stephen-King-Fans werden sicherlich jeder für sich ihre ganz eigenen Highlights haben. Drum haben wir uns bei der renommierten Internet Movie Database, kurz IMDb, umgesehen, um uns die Bewertungen all der Stephen-King-Verfilmungen anzusehen. Diese wurden wiederum von Millionen von Usern abgegeben und dürften somit ein guter Gradmesser sein, welche der Filme beliebter sind als andere.

Deshalb präsentieren wir euch nun die 20 besten Stephen-King-Verfilmungen nach IMDb-Bewertungen:

20 – Das geheime Fenster (2004) – 6.5/10

19 – Das Spiel (2017) – 6.5/10

18 – Friedhof der Kuscheltiere (1989) – 6.5/10

17 – Running Man (1987) – 6.6/10

16 – Der Musterschüler (1998) – 6.7/10

15 – Christine (1983) – 6.7/10

14 – Die unheimlich verrückte Geisterstunde (1982) – 6.8/10

13 – Zimmer 1408 (2007) – 6.8/10

12 – Stephen Kings Es (1990) – 6.8/10

11 – Der Nebel (2007) – 7.1/10