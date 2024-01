Im Streaming-Abo: 90er Meilenstein des deutschen Kinos – In den späten 90er Jahren erlebte das Kino eine Phase der Vorhersehbarkeit und Standardisierung. Doch 1998 gelang es einem deutschen Film, aus dieser Monotonie auszubrechen und dem Publikum etwas völlig Neues zu bieten. Der Film, um den es hier geht, ist „Lola rennt“, ein bemerkenswertes Werk, das nicht nur eingefleischte Filmfans, sondern auch ein breiteres Publikum in seinen Bann zog.

„Lola rennt“, geschrieben und inszeniert von Tom Tykwer, gilt als filmisches Experiment, das die fesselnde Frage aufwirft: Was würde passieren, wenn man die letzten zwanzig Minuten seines Lebens neu erleben könnte? Diese Frage wird durch die Hauptfigur Lola, dargestellt von Franka Potente, aufgegriffen. Lola befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, um ihrem Freund Manni, gespielt von Moritz Bleibtreu, zu helfen, der sich in einer misslichen Lage befindet.

Innovativer Film-Klassiker der 90er

Sie hat nur 20 Minuten Zeit, um 100.000 Deutsche Mark aufzutreiben, um Manni aus der Patsche zu helfen. Was „Lola rennt“ besonders macht, ist seine außergewöhnliche Struktur und visuelle Erzählweise. Der Film beginnt dreimal von vorne, jedes Mal mit kleinen Veränderungen, die zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die Verwendung von Split-Screens, Animationen und wiederkehrenden Motiven macht die Erzählung dynamisch und spannend.

Der Soundtrack, komponiert von Tykwer selbst, verstärkt die intensive Atmosphäre des Films. Dieser Soundtrack, zusammen mit der innovativen Kameraarbeit, macht „Lola rennt“ zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wer also Lust auf einen echten innovativen Film-Klassiker der 90er hat, kann „Lola rennt“ im Streaming-Abo von Netflix anschauen.