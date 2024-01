Im nächsten 007-Film: James Bond Sensation bahnt sich an – Das gigantische Film-Franchise rund um den britischen Geheimagenten, der regelmäßig im Auftrag des Geheimdiensts seiner Majestät die Erde vor diversen Gefahren bewahrt, zählt zu den erfolgreichsten und am längsten bestehenden in der Geschichte des Kinos. Der Startschuss für diese Filmreihe fiel 1962 mit der Veröffentlichung von „James Bond – 007 jagt Dr. No“.

Bis heute konnten Anhänger dieser Reihe insgesamt 25 Filme bejubeln. Doch mit dem nächsten geplanten 007-Streifen könnte es eine einschneidende Wendung im Franchise geben. Die Filmreihe, die mit Daniel Craigs dramatischem Ausstieg in „Keine Zeit zu sterben“ aus dem Jahr 2021 eine neue Richtung einschlug, steht nun möglicherweise vor einer weiteren revolutionären Neuerung.

Junger Bond trifft auf alten Bond

Quellen wie der englische „Mirror“ und Insider der Filmbranche deuten an, dass in der nächsten Ausgabe des Franchise zwei Darsteller als 007 zu sehen sein könnten – eine jüngere und eine ältere Version des ikonischen Charakters. Der Name Paul Mescal, bekannt aus der britischen Serie „Normal People“, schwebt in der Luft als potenzieller Kandidat für die jüngere Version von James Bond.

Mescal, der in der Vergangenheit Interesse an der Rolle bekundet hatte, scheint nun in ernsthaften Gesprächen für die Rolle zu sein. Selbst Ana de Armas, die im letzten Bond-Film an der Seite von Craig spielte, sprach sich für Mescal aus. Doch die Produzenten, darunter die langjährige Bond-Produzentin Barbara Broccoli, halten sich bedeckt und beteiligen sich nicht an den Spekulationen. Die Gerüchte um eine zweite Rolle, die eines älteren Bonds, bleiben dagegen völlig offen.

Veröffentlichung für 2025 oder 2026 angesetzt

Britische Medien und Wettanbieter hatten zuvor James Norton als einen Favoriten für die Bond-Rolle ins Spiel gebracht. Ob er oder ein anderer Schauspieler die Rolle übernehmen könnte, bleibt weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis. Die Fans der Reihe müssen sich noch etwas gedulden, um Gewissheit über die neue Besetzung zu erhalten. Der nächste Film, dessen Veröffentlichung für 2025 oder 2026 angesetzt ist, hält die Spannung weiterhin aufrecht.

Der Gedanke an zwei unterschiedliche Versionen von James Bond in einem Film ist eine aufregende Vorstellung und könnte der Reihe eine völlig neue Dimension verleihen.

