Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast: Trailer zur Serie zum 90er Slasher-Hit – Genrefans werden die moderne Version des 1997 erschienenen gleichnamigen Slasher-Klassikers „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ sicher schon im Fokus haben. So wird die schockierende Geschichte neu erzählt und als Serie aufgezogen. Einen weiteren Einblick bekommt ihr nun mit dem finalen Trailer zur kommenden Horror-Serie.

In „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ geht es in eine Stadt voller Geheimnisse. Dort wird eine Gruppe von Teenagern von einem mysteriösen Killer verfolgt – genau ein Jahr, nachdem sie in der Nacht ihrer Abschlussfeier einen tödlichen Unfall verursachten. Wie auch der damalige Film basiert das Serien-Remake auf dem Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973.

Neuer Slasher-Hit in Serie bei Amazon?

Interessant am neuen Trailer ist, dass die Serie zwar etliche Freiheiten in Bezug auf den Plot genießt, aber der in den Bewegtbildern doch sehr an den Streifen von damals erinnert. Sicherlich wird es einige merkliche Änderungen geben, aber „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ scheint zumindest das Flair des Films mit damals Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar und Ryan Phillippe beibehalten zu haben.

Somit könnten Fans hier eine erfrischende neue Erfahrung machen, die sicherlich auch einige Überraschungen parathalten wird. Zum Cast der Serie gehören unter anderem Ezekiel Goodman Brianne Tju , Sebastian Amoruso, Ashley Moore, Madison Iseman und Sonya Balmores.

Wer nun Lust auf „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ in Serie bekommen hat, kann sich ab dem 15. Oktober 2021 auf dem Streaming-Portal Amazon Prime Video in den Slasher-Horror stürzen.

Quelle: blairwitch.de