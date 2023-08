Ich bin Groot: Neue Folgen demnächst auf Disney+ – Disney+ hat bekannt gegeben, dass fünf neue „Ich bin Groot“-Kurzfilme ab dem 6. September auf der Plattform verfügbar sein werden. Die Ankündigung erfolgte passend zum nationalen „Tag des Baumes“ in den USA und bietet Fans einen weiteren Einblick in die Abenteuer des beliebten Charakters Baby Groot.

Baby Groot erkundet das Universum

In der zweiten Staffel von „Ich bin Groot“ setzt der schelmische kleine Zweig, Baby Groot, seine Reisen fort und erkundet das Universum an Bord der Raumschiffe der Guardians of the Galaxy. Die Abenteuer führen ihn von Angesicht zu Angesicht und von Nase zu Nase mit neuen, farbenfrohen Kreaturen und Welten. Die Zuschauer können sich auf eine Vielzahl von Schabernack und aufregenden Entdeckungen freuen, die Groot in der weitläufigen Galaxie erlebt.

Vin Diesel, der bereits in der ersten Staffel die Stimme von Groot geliefert hat, kehrt in dieser Rolle zurück. Der Charakter Groot, bekannt aus dem „Guardians of the Galaxy“-Franchise, wird durch diese Kurzfilme weiter in den Mittelpunkt gerückt und Fans erhalten die Möglichkeit, mehr über die faszinierende Figur zu erfahren.

Das Produktionsteam hinter den neuen „Ich bin Groot“-Kurzfilmen besteht aus bekannten Gesichtern und talentierten Profis.

Kirsten Lepore kehrt als Autorin und Regisseurin zurück, unterstützt von der leitenden Produzentin Danielle Costa. Zu den Produzenten zählen Craig Rittenbaum und Alex Scharf, während Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso und Kirsten Lepore als ausführende Produzenten fungieren. Dana Vasquez-Eberhardt ist Co-Executive Producer.

Mit einer starken Besetzung sowohl vor als auch hinter der Kamera sind die „Ich bin Groot“-Kurzfilme eine erwartete Ergänzung zum Disney+-Angebot. Die neuen Episoden bauen auf dem Erfolg der ersten Staffel auf und versprechen, die Abenteuer von Groot in einer Weise zu präsentieren, die sowohl Fans als auch neue Zuschauer ansprechen wird. Die Verbindung zum nationalen „Tag des Baumes“ unterstreicht zudem die einzigartige Natur des Charakters und seiner Beziehung zur natürlichen Welt, was Groot zu einem der unverwechselbarsten und beliebtesten Charaktere im Marvel-Universum macht.