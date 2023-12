"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": RTL kürzt Sendezeiten – Am 19. Januar 2024 startet die 17. Staffel des Kult-Reality-Formats "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" – diesmal jedoch mit einigen Änderungen. Während die Show auch weiterhin mit Ekel-Prüfungen, Ungeziefer und ungefilterten Streitigkeiten zwischen den mehr oder weniger prominenten Teilnehmern für Unterhaltung sorgen dürfte, werden in dieser Staffel einige Episoden kürzer ausfallen.

So beginnt das Format am 21. und am 28. Januar um 20.15 Uhr und endet bereits nach 40 Minuten um 20.55 Uhr.

Grund dafür sind die zeitgleich stattfindenden Play-offs der American Football League (NFL): Am 21. Januar läuft die „Divisional Round“, eine Woche später die „Conference Championships".

Als Ausgleich für die Fans kommt die erste Episode am 19. Januar dafür aber in Überlänge daher und wird mit insgesamt drei Stunden die bisher längste Episode des Dschungelcamps überhaupt. Auch die zweite Episode am Tag danach wird zur Primetime beginnen und zwei Stunden dauern.

An den Wochentagen ist die Sendung dann erst ab 22.15 Uhr zu sehen.

Als Moderatoren-Duo fungieren abermals Jan Köppen und Sonja Zietlow. Ebenfalls unverändert bleibt das Nachfolgeformat „Die Stunde danach“ mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones, welches direkt im Anschluss an jede Dschungel-Episode auf RTL und an besonderen Tagen bei RTL+ ausgestrahlt wird.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" läuft bis zum 4. Februar, und bereits am darauffolgenden Tag wird das oft hitzige Wiedersehen gezeigt. Zwei Wochen später folgt dann „Das Nachspiel“, in dem üblicherweise weitere Geheimnisse enthüllt werden.

Obwohl RTL die Namen der Kandidaten für die australische Ausgabe der Show weitgehend geheim hält, sind bereits einige Teilnehmer durchgesickert.

So wird etwa der Schauspieler Heinz Hoenig, bekannt aus „Das Boot“, in das Dschungelcamp einziehen. In einem Interview mit RTL erklärte der 72-Jährige: "So was wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin!"

"Bild" zufolge wird Cora Schumacher ebenfalls teilnehmen und soll dafür sogar eine Rekordgage erhalten. Ein weiterer bekannter Kandidat ist angeblich Nico Legat, der Sohn der Fußballlegende Thorsten Legat.

