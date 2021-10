Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Dschungelcamp 2022 zieht nach Südafrika – Ganze 17 Jahre, seit 2004, bespaßt die Dschungel-Trash-TV-Show auf RTL jetzt schon ihre Zuschauer. Dabei konnte man allerhand C- und D-Promis dabei beobachten, wie sie sich gegenseitig an den Kragen gingen – stets im australischen Urwald.

Doch im letzten Jahr musste die TV-Show erstmals aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland stattfinden. Was die kommende Staffel 2022 betrifft, gab es seitdem reichlich Spekulationen, was der neue Austragungsort sein würde – die Rede war sogar von einer Burg in Deutschland. Nun hat RTL die Katze aus dem Sack gelassen und den neuen Austragungsort bekanntgegeben.

Erste Kandidaten stehen fest

Demnach wird die nächste Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ab Januar 2022 in Südafrika stattfinden. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Die Show der nunmehr 15. Staffel wird in die Nähe des Kruger-Nationalparks verlegt. Wieder mit dabei sind natürlich das sowohl kongeniale Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich als auch Dr. Bob. Am Konzept der Sendung halten ITV Studios und RTL weiterhin fest.

Und so wird es auch im Nordosten Südafrikas für die deutschen Dschungelpromis ein großes Abenteuer geben – inklusive der allseits beliebten Dschungelprüfungen. Mittlerweile stehen auch die ersten Kandidaten fest. So packen Filip Pavlović, Lucas Cordalis und Harald Glööckler schon mal ihre Rucksäcke für den Trip nach Südafrika.

Südafrika bietet viele Möglichkeiten

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner zur neuen Ausgabe des Dschungelcamps 2022: „Ich habe mir diese Woche selbst ein Bild vor Ort gemacht und wurde sehr positiv überrascht. Dass sich Südafrika auch wunderbar für IBES eignet, beweisen unsere australischen Kolleginnen und Kollegen bereits seit vielen Jahren erfolgreich.

Und natürlich bietet uns der neue Kontinent mit seiner nicht minder gefährlichen Flora und Fauna auch viele Möglichkeiten, die Geschichte vom einfachen Promi zur Königin oder König des Dschungels mit neuen Herausforderungen aufzuladen. Ich bin mir sicher, dass das RTL-Dschungelcamp in Südafrika zu den TV-Highlights im nächsten Jahr zählen wird.“