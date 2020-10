Dschungelcamp 2021 wegen Corona-Pandemie abgesagt! – Große Freude bei allen Maden, welche bereits seit 2004 in rauen Mengen und bislang 14 Staffeln „Ich bin ein Star, holt mir hier raus!“ – allgemeinhin als „das Dschungelcamp“ bekannt – über eine illustre Schar C- bis Z-Prominente geschüttet oder von diesen vertilgt werden.

Denn wie die „Bild“ erfahren hat, ist das diesjährige Dschungelcamp abgesagt worden. Der Grund – wie sollte es auch anders sein: Corona.

Zuvor hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass die seit jeher umstrittene Produktion dieses Mal ausfallen könnte. Als Reaktion auf die Pandemie wollte man zwar von dem traditionellen Drehort Australien ins englische Wales umziehen, geholfen hat es am Ende aber auch nicht.

Denn wie fast überall auf der Welt explodieren in England die Zahlen der Neuinfektionen, sind dort sogar deutlich höher als in Australien. Kein Wunder, leben auf der Insel doch mehr als doppelt so viele Menschen wie Down Under und das bei einer nahezu 100-fachen Bevölkerungsdichte.

Die Maßnahmen in England wurden entsprechend verschärft, und da man der Pandemie in ganz Europa nicht entkommen kann, hat sich der Sender dazu entschlossen, die für Januar 2021 geplante Produktion komplett abzusagen.

Quelle: bild.de