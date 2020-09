„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“: Dschungel-Camp ab 2021 nicht mehr in Australien – auch 2021 heißt es wieder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“, doch im nächsten Jahr wird das Format mit einer Neuerung daherkommen. Staffel 15 wird nämlich nicht in Australien stattfinden, sondern aufgrund der Corona-Pandemie an einem neuen Drehort. Der mag überraschen, denn es geht mit dem Dschungelcamp in den Norden von Wales.

Die neue Staffel soll wie gewohnt im Januar über die Bühne gehen, einen Starttermin gibt es dafür noch nicht. Durch das Format werden wieder Daniel Hartwich und Sonja Zietlow führen, doch sonst ändern sich einige Umstände. So witzelte RTL in einer Pressemitteilung, dass die Kandidaten in der kommenden Staffel „Shorts gegen Thermo-Unterwäsche tauschen“ dürften. Trotzdem wird es natürlich wieder Prüfungen geben.

Mit denen müssen sich die Promis ihr Essen im Camp verdienen, selbstverständlich nur Bohnen und Reis. RTL-Chef Jörg Graf zu den Änderungen: „Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show.“ Dass es diesmal kalt werden könnte und noch dazu in einer Ausnahmesituation stattfindet, stellt dabei kein Hindernis dar.

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ wegen der Situation komplett zu canceln, das sei für das Produzenten-Team von ITV und RTL überhaupt nicht infrage gekommen, so Graf: „In einer Zeit, in der so vieles anders ist, als wir alles gewohnt sind, küren wir den Dschungelkönig eben einmal anders“. Die Partnerschaft mit ITV, einem britischen Sender, ist es auch, die diesen Schritt notwendig macht.

Denn die deutsche Version des Originalformats „I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!“ teilt sich Infrastruktur und auch das Dreh-Set mit ITV, so sparen beide Sender durch die Zweitverwertung Kosten. Bei den Briten geht das Format im Herbst über den Bildschirm, im Januar ziehen dann bei uns die Promis ins Camp. Anfang Juni betonte Graf gegenüber „DWDL“:

„Nur in dieser intensiven Synergie hat das Projekt bislang geklappt.“ Doch im August hatte ITV verkündet, seine Sendung wegen der besonderen Umstände nach Wales zu verlegen. Daher stellten deutsche Beobachter seinerzeit schon die Vermutung an, dass es auch für das hiesige Dschungelcamp im Januar nach Wales gehen würde. Andere vermuteten, es würde stattdessen eine stark eingeschränkte Version in einem Kölner Studio von RTL geben.

