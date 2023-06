Ice Road 2: Road to the Sky

Ice Road 2: Road to the Sky: Amazon investiert Megasumme für Fortsetzung – Dem nimmermüden Kult-Schauspieler und Hollywood-Liebling Liam Neeson gelang mit dem fulminanten Action-Kracher „The Ice Road“ 2021 ein wahrer Überraschungshit. Nach dem großen Erfolg des Films verwunderte es nicht, dass man mit „Ice Road 2: Road to the Sky“ einen Nachfolger bringen würde.

Die Rechte an der Fortsetzung des Liam-Neeson-Actionkrachers sicherte sich nun einer der Entertainment-Giganten. Nämlich Amazon, wo man während der Internationalen Filmfestspiele Cannes bei den internationalen Filmrechten an „Ice Road 2: Road to the Sky“ zulangte. Und das hat sich Amazon ordentlich was kosten lassen.

Keine Filmrechte für Deutschland

So investierte das Online-Schwergewicht ganze 17 Millionen US-Dollar dafür, dass die Fortsetzung im Amazon-Film-Portfolio landet und nicht Streaming-Konkurrent Netflix dazwischenfunkt, der die Rechte am ersten Film hatte. Laut dem Magazin „Deadline“ waren die 17 Millionen der höchste Betrag, den ein Unternehmen bei den diesjährigen Filmfestspielen für Filmrechte ausgegeben hat. Ein Problem gibt es allerdings bei der ganzen Geschichte.

Denn die Rechte in an „Ice Road 2: Road to the Sky“ für Deutschland sind nicht im Deal inbegriffen. Für Deutschland wurden sie bereits für eine nicht veröffentlichte Millionensumme verkauft. An wen die Filmrechte für die Fortsetzung gingen, ist nicht bekannt. Egal wo „Ice Road 2: Road to the Sky“ am Ende laufen wird, Fans dürfen auf einen weiteren Action-Kracher mit Liam Neeson hoffen.

Liam Neeson gegen nepalesische Söldnergruppe

Nach dem Tod von Mike McCanns Bruder Gurty verschlägt es ihn nach Nepal. Dort will McCann die Asche seines Bruders auf dem Gipfel des Mount Everest verstreuen. Jedoch wird er in seinem Vorhaben jäh gestoppt, als er auf dem Weg ins Himalaya-Gebirge im vollbesetzten Bus auf eine nepalesische Söldnergruppe stößt.

So muss er den letzten Wunsch seines verstorbenen Bruders erst einmal beiseiteschieben. Denn es gilt, ein ganzes Dorf vor der Vernichtung durch die Söldner zu bewahren. Noch ist leider nicht bekannt, wer neben Liam Neeson alles in „Ice Road 2: Road to the Sky“ zu sehen sein wird. Aber da halten wir euch auf dem Laufenden. Bis dahin, zieht euch doch einfach noch mal das packende Action-Spektakel im erste Teil „The Ice Road“ rein.

Quelle: kino.de