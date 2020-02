I'll Take Your Dead – Film-Kritik

Autor: Erik Rössler

I'll Take Your Dead – Film-Kritik – Aktuell läuft das Fass vor immer neuen Horror-Streifen gefühlt über. Da sind einige Schätze dabei, aber eben auch etliche Rohrkrepierer oder 0815-Langweiler. „I'll Take Your Dead” entpuppt sich indes als echter Geheimtipp für Fans des Horror-Genres. Denn der Streifen von Regisseur Chad Archibald („Bite“, „The Heretics“) schwirrt weit unter dem Radar der groß budgetierten Hollywood-Produktionen.

Außerdem kommt der Streifen mit einem sowohl irren als auch gewagten Genre-Mix um die Ecke. So bekommt ihr mit „I'll Take Your Dead” eine Fusion aus Geister-Horror, Splatter, Crime-Drama sowie einer Prise Coming-of-Age. Bitte was? Ja, richtig gelesen! Und dieser Mix funktioniert wunderbar, kann er schließlich nicht nur unterhalten, sondern auch fesseln und zu gleich ängstigen. In „I'll Take Your Dead” ist es Williams Job, Leichen zu beseitigen, die Gangmitglieder auf seiner Farm abladen.

Seine Tochter Gloria ist mittlerweile schon an seine grausame Arbeit gewöhnt, glaubt jedoch, dass die Geister der Verstorbenen durch das Haus spuken. Eines Tages entpuppt sich eine der abgeladenen Leichen – eine junge Frau namens Jackie – jedoch als quicklebendig. William flickt sie wieder zusammen und versteckt sie im Haus – nicht ahnend, dass sie damit alle in größte Gefahr geraten, denn Jackies vermeintliche Mörder sind nicht glücklich über ihr Überleben.

Na, wenn das mal nicht ein wunderbar durchgeknallter Plot ist. Und Chad Archibald bekommt das Ganze wunderbar kurzweilig, spannend und mit Tiefgang auf die Leinwand projiziert. Er hat es durchaus geschafft, diesen eigenwilligen Genre-Twist zu einem wahren Filmerlebnis zusammenzufügen. „I'll Take Your Dead” überzeugt zudem mit einer wunderbar düsteren Atmosphäre.

Auch weiß der Cast zu gefallen – mit Aidan Devine, Ava Preston, Jessica Salgueiro und Ari Millen. So steht euch hier am Ende ein genialer, kreativer Streifen auf DVD und Blu-ray ins Haus, der vielen Genrefans unvergessen bleiben wird. Unser Geheimtipp!

I'll Take Your Dead (Splendid Film/ WVG Medien) – VÖ: 28. Feb. 20