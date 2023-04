Human Centipede: Der Klassiker des Ekel-Horrors – Es gibt in der Welt des Films einige echt üble Streifen. Aber im Horror-Sektor gehört die „Human Centipede“-Reihe zur Spitze der Ekel-Spaßbomben. Ganz besonders der erster, legendäre Teil „Human Centipede – Der menschliche Tausendfüßler“ aus dem Jahre 2009. Dieser Streifen des niederländischen Produzenten und Regisseurs Tom Six zählt mittlerweile zu den Genre-Klassikern und genießt obendrein bei seinen zahlreichen Fans Kultstatus.

„Human Centipede“ gehört aber unweigerlich auch zu den umstrittensten Streifen der jüngeren Filmgeschichte, da er oft an der Grenze des Ertragbaren wandelt. Die andere Seite stehen jedoch die Freunde von abgedreht-übel trashigem Horror, die wiederum den niederländischen Extremstreifen abfeiern. Wem das schon wieder zu lange her ist, für all jene haben wir am Ende noch mal den originalen Trailer zu diesem Kultfilm herausgegraben.

Die Geschichte mit dem menschlichen Tausendfüßler

Tom Six erzählt in „The Human Centipede“ von zwei amerikanischen Studentinnen, die quer durch Europa touren. Beim Stop in Deutschland verfahren sich die beiden auf dem Weg zu einer Party und haben auf einer verlassenen Waldstraße eine Reifenpanne. Die beiden stoßen auf ein etwas abgelegenes Haus. Dort wohnt der wohl genialste, aber auch kränkste Chirurg, den Deutschland zu bieten hat.

Er hegt den absurden Plan, aus verschiedenen Körpern eine Art menschlichen Tausendfüßler zusammenzunähen. Und da hat er die ersten beiden Opfer dafür anscheinend schon gefunden. Willkommen bei „Human Centipede – Der menschliche Tausendfüßler“, der bei vielen sicherlich einen mehr als verstörenden Eindruck hinterlässt, alleine wenn man an diesen Tausendfüßler aus Menschenkörpern denkt.

Im Heimkino zum Independent-Kult

Anders herum ist dieser Ekel-Kult auch wieder überaus witzig. Natürlich vorausgesetzt, dass man diesen zugegeben ziemlich derben und kruden Humor auch feiert. Zu Ersteren gehörten damals sicherlich auch alle deutschen Fiilmverleiher, die „Human Centipede – Der menschliche Tausendfüßler“ nicht im Kino zeigen wollten.

Wie so oft bei derlei kontroversen Filmen, folgte der große Hype dann mit der Heimkino-Veröffentlichung. Und so gilt die Gesichte um den menschlichen Tausendfüßler heute zu diesen irren Streifen, die einen echten Independent-Kult erschaffen haben.