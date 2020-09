Hubie Halloween: Trailer zur Horror-Komödie mit Adam Sandler – Mit „Hubie Halloween“ bringt Streaming-Gigant eine neue Horror-Komödie für die herbstliche Jahreszeit, zu der es nun den ersten Trailer gibt. „Hubie Halloween“ von Regisseur Steven Brill („Trouble ohne Paddel“) verspricht echten Horror-Klamauk, wird von Netflix selbst zudem als Familienkomödie bezeichnet. Kein Wunder, schließlich hat hier Comedy-Spezialist Adam Sandler die Hauptrolle übernommen.

Sandler schlüpft in die Rolle des Hubie Dubois. Ein einfacher Typ, der sich in seiner Heimat Salem, Massachusetts engagiert. Ganz besonders, was deren legendäre Halloween-Aktivitäten betrifft. Dafür erntet er allerdings mehr Häme als Lob, wird Hubie doch von seinen Mitmenschen schlicht nicht ernstgenommen. Bis jetzt: Denn in diesem Jahr kann nur Hubie das Halloween-Fest retten.

Während der Feierlichkeiten drohen die Bewohner, einem Fluch zum Opfer zu fallen – ihr Retter in der Not: Hubie Dubois. Ihr merkt, der Plot von „Hubie Halloween“ schreit nach Klamauk und das unterstreicht auch der Trailer. Der Film bringt definitiv das Potenzial für eine erfrischende Horror-Komödie mit.

Zumal hier auch ein wahres Staraufgebot aufläuft: Denn neben Adam Sandler sind auch Kevin James, Julie Bowen, Maya Rudolph, Ray Liotta, Steve Buscemi, Rob Schneider, Michael Chiklis sowie Kenan Thompson, Shaquille O’Neal, „Stranger Things“-Star Noah Schnapp und einige mehr mit von der Partie.

Wer nun richtig Lust auf „Hubie Halloween“ bekommen hat, sollte sich den 07. Oktober 2020 im Kalender anstreichen, denn da geht die Horror-Komödie bei Netflix an den Start.