How I Met Your Father

How I Met Your Father: Starttermin der 2. Staffel bekannt gegeben – Die Freude unter den meisten Fans der Kult-Sitcom „How I Met Your Mother“ war riesig, als auf Disney+ die erste Staffel des Ablegers „How I Met Your Father“ anlief. Am 13. Februar 2023 feierte das „How I Met Your Mother“-Spin-off dann auch die Free-TV-Premiere beim Sender ProSieben. Seither wartet man aber sehnsüchtig auf die zweite Staffel der US-amerikanischen Sitcom, die bereits seit dem 24. Januar 2023 beim US-Streamingdienst Hulu gezeigt wird.

Nun endlich hat Disney+ den Starttermin der zweiten Staffel von „How I Met Your Father“ bekannt gegeben. Und zwar sind die neuen Folgen ab dem 19. April 2023 beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen. Zumindest alle elf Episoden, die bis dann auch in den USA gezeigt wurden. Denn aktuell läuft die zweite Staffel noch. Deshalb ist damit zu rechnen, dass alle weiteren neuen Folgen nach ihrer US-Premiere dann immer im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.

Freuen dürfen sich Fans indes auf wesentlich mehr „How I Met Your Father“. Hatte das Spin-off-Debüt in der ersten Staffel gerade einmal zehn Folgen, wird die zweite Staffel länger werden. So wird es in der neuen Staffel insgesamt 20 Folgen geben, also doppelt so lang. So hat Kim Cattrall in der kommenden Season definitiv noch mehr Zeit, davon zu erzählen, wie sie den Vater ihres Sohnes kennenlernte.

Wieder mit dabei als Mutter Sophie ist natürlich Hilary Duff in der Gegenwart, während Kim Cattrall die Sophie der Zukunft verkörpert. In weiteren Rollen sind unter anderem Chris Lowell sowie Francia Raisa zu sehen. Auch einige Gaststars sind in den Folgen zugegen, darunter Kyle MacLachlan und Cobie Smulders.

Ein Highlight wird indes die zweite Staffel bereithalten, denn kein Geringerer als „How I Met Your Mother“-Legende Neil Patrick Harris kehrt dort als Barney Stinson zurück. Zudem haben die „How I Met Your Father“-Schöpfer Isaac Aptaker und Elizabeth Berger verlauten lassen, dass sich Fans in der zweiten Staffel auf eine Rückkehr weiterer Stars der Originalserie freuen dürfen.

Wer sich schon mal einen ersten Vorgeschmack auf die zweite Staffel des „How I Met Your Mother“-Spin-offs holen möchte, kann sich nachfolgend den aktuellen Trailer dazu ansehen:

Quelle: kino.de