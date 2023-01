How I Met Your Father

How I Met Your Father: Free-TV-Premiere bei ProSieben – Bald ist es soweit und Fans der Kult-Sitcom „How I Met Your Mother“ dürfen nach langem Warten endlich die Free-TV-Premiere des Ablegers „How I Met Your Father“ feiern. Während beim US-Streamingdienst Hulu bereits die zweite Staffel läuft, bekommen Fans hierzulande nun die erste Staffel kostenfrei im TV zu sehen.

In Deutschland konnte man „How I Met Your Father“ bis dato nur per Abo bei Disney+ sehen. Nun gibt es die US-amerikanische Sitcom bald für alle frei Haus – und zwar beim Sender ProSieben. Ab dem 13. Februar 2023 strahlt der deutsche Privatsender dann immer montags die neue Sitcom ab 20.15 Uhr als Doppelfolge aus.

Hilary Duff und Kim Cattrall im Fokus

Darüber hinaus kann man die neuen Folgen der ersten Staffel auch immer eine Woche vor Ausstrahlung bei Joyn abrufen. „How I Met Your Father“ spielt im selben Universum wie die Kult-Sitcom „How I Met Your Mother“. Doch wie der Titel bereits teasert, geht es im Ableger um eine Mutter, die weit in der Zukunft, nämlich im Jahr 2050, ihren Kindern davon erzählt, wie sie „damals“ in den 2020er-Jahren deren Vater kennen und lieben gelernt hat.

Bis in alle Details zeigen die Folgen der neuen Sitcom das turbulente Leben der Mutter mit all ihren Freundinnen und Freunden. Die Rolle der Mutter Sophie übernimmt Hilary Duff in der Gegenwart, während Kim Cattrall die Sophie der Zukunft verkörpert. In weiteren Rollen sind unter anderem Chris Lowell sowie Francia Raisa zu sehen. Auch einige Gaststars sind in den Folgen zugegen, darunter Kyle MacLachlan und Cobie Smulders.

Comeback des Barney Stinson

Ein Highlight wird indes die zweite Staffel bereithalten, denn kein Geringerer als „How I Met Your Mother“-Legende Neil Patrick Harris kehrt dort als Barney Stinson zurück. Zudem haben die „How I Met Your Father“-Schöpfer Isaac Aptaker und Elizabeth Berger verlauten lassen, dass sich Fans in der zweiten Staffel auf eine Rückkehr weiterer Stars der Originalserie freuen dürfen.

Quelle: filmstarts.de