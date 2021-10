House of the Dragon

House of the Dragon: Trailer zum Spin-off von Game of Thrones – Das lange Warten der Fans hat ein Ende. Denn HBO hat endlich erstes Bewegtbildmaterial in Form eines Teaser-Trailers zum kommenden Serien-Highlight „House of the Dragon“ veröffentlicht. Zuvor wurden zum Spin-off zur legendären Fantasy-Serie „Game of Thrones“ bereits einige Details bekannt, doch mit dem ersten Einblick in die Prequel-Serie dürfte die Vorfreude erst so richtig entfacht werden.

So zeigt der Teaser-Trailer diverse Personen aus dem Hause Targaryen, die vor 200 Jahren über ganz Westeros herrschten. In dieser Zeitspanne spielt eben auch „House of the Dragon“. Ebenfalls zu sehen ist der legendäre Eiserne Thron. Im Voiceover des Trailers ist Prince Daemon zu hören – mit den Worten „Götter, Könige, Feuer und Blut. Nicht die Träume haben uns zu Königen gemacht, sondern die Drachen.“

200 Jahre vor „Game of Thrones“

Dazu gibt es Schwertkampfszenen und Reiter beim Lanzenstechen. Alles sehr mystisch, düster und atmosphärisch gehalten. Dies in Kombination dürfte bei etlichen Fans die Lust auf mehr definitiv geschürt haben. Auch was den Plot betrifft, birgt die neue Fantasy-Serie das Potenzial, abermals einen weltweiten Hit zu landen.

Wie eingangs erwähnt spielt „House of the Dragon“ rund 200 Jahre vor den Geschehnissen in „Game of Thrones“. Nachdem das Haus Targaryen mit seinen Drachenreitern Westeros erobert hatte, steht das stolze Königsgeschlecht vor dem Untergang. Denn interne Familienfehden bringen seine Vormachtstellung im Land zum Wanken. Mehr ist leider noch nicht bekannt.

„House of the Dragon“ startet 2022

Da „House of the Dragon“ wie „Game of Thrones“ auf George R.R. Martins Buch „Fire & Blood“ basiert, gibt es aber noch reichlich spannende Inhalte, die in der Serie stattfinden könnten. „House of the Dragon“ erscheint 2022 und wird zehn Episoden umfassen.

Zum Cast gehören unter anderem Paddy Considine als König Viserys Targaryen, Rhys Ifans als Otto Hightower, seines Zeichens die Rechte Hand des Königs, Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen, Emma D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke als Hofdame Alicent Hightower, Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon, Eve Best als Prinzessin Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno als Kurtisane Mysaria sowie Fabien Frankel als Ser Criston Cole und Graham McTavish als Ser Harrold Westerling.