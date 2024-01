House of the Dragon

House of the Dragon: Start der 2. Staffel verkündet – Fans dürfen sich zum Start ins neue Jahr freuen, denn die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „House of the Dragon“ sind abgeschlossen und obendrein wurde der Startzeitraum verkündet. Und die Fortsetzung des beliebten „Game of Thrones“ Spin-offs ist nicht mehr fern. Steve Toussaint, Darsteller des Corlys Velaryon, teilte über Instagram mit:

„'Und das war's mit Steve!' Was für ein Vergnügen, mit so tollen Leuten zu arbeiten! […] Jetzt liegt der Stoff in den Händen von Redakteuren, SFX-Leuten und wem auch immer. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn ihr es endlich zu sehen bekommt!“. HBO hat daraufhin die Spannung noch gesteigert, indem der Startzeitraum für die zweite Staffel auf „frühen Sommer 2024“ festgelegt wurde.

Eine Produktion gegen alle Widrigkeiten

Fans in Deutschland können sich ebenfalls freuen, denn der deutsche HBO-Partner Sky wird die Serie zeitgleich ausstrahlen. Die Produktion von „House of the Dragon“ Staffel 2 war indes von Herausforderungen geprägt, darunter Streiks in der Filmindustrie. Doch dank bereits fertiggestellter Drehbücher und einem Großteil des Casts, der nicht von den Streiks betroffen war, konnte die Serie ihre Dreharbeiten fortsetzen.

George R.R. Martin und Ryan Condal, die kreativen Köpfe hinter dem Projekt, haben dafür gesorgt, dass die Serie trotz der Herausforderungen weiterhin produziert werden konnte. Die zweite Staffel präsentiert nicht nur bekannte Gesichter wie Matt Smith, Olivia Cooke und Emma D'Arcy, sondern auch neue Talente. Die Fans können sich zudem auf eine erweiterte Präsenz der Drachen freuen, ein Kernmerkmal des „Game of Thrones“-Universums.

Ein Versprechen für mehr Drachen

George R.R. Martin selbst hat seine Begeisterung über die Drachen in „House of the Dragon“ geäußert, die im Vergleich zu denen in „Game of Thrones“ viel mehr Persönlichkeit besitzen. Sara Hess, eine der Drehbuchautorinnen, hat angedeutet, dass die Fans mit einem spannenden Handlungsstrang rechnen können, wobei Details noch geheim gehalten werden. Zudem gibt es bereits Gerüchte über eine dritte Staffel.

George R.R. Martin hat auf seiner Website verraten, dass vier volle Staffeln mit jeweils zehn Episoden geplant sind, um die Geschichte vollständig zu erzählen. Mit einem starken Cast, mehr Drachen und einer Geschichte, die noch viel zu erzählen hat, verspricht „House of the Dragon“ Staffel 2 ein weiteres episches Kapitel im „Game of Thrones“-Universum zu werden.

Quelle: tvspielfilm.de