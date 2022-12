House of the Dragon – Heimkino-Tipp

House of the Dragon: Staffel 1 – Serien-Tipp – Mit dem Start der ersten Staffel des von Fans heiß erwarteten Spin-offs zur Erfolgsserie „Game of Thrones“, konnte man in diesem Jahr eines der großen Serien-Highlights landen. Nun erscheint die Fantasy-Serie „House of the Dragon“ auch für das Heimkino auf Blu-ray und DVD für all Fans sowie all jene, die kein Streaming-Abo besitzen.

„House of the Dragon“ spielt rund 200 Jahre vor den Geschehnissen in „Game of Thrones“. Nachdem das Haus Targaryen mit seinen Drachenreitern Westeros erobert hatte, herrscht es über die Sieben Königslande. Allerdings steht das Land am Rand eines Bürgerkrieges, der seinen Anfang um Haus Targaryen nimmt. König Viserys versetzt währenddessen das Königreich in Aufruhr, als er seine Tochter Rhaenyra zu seiner Thronerbin erklärt.

Große Fußstapfen, hohe Erwartungen

Als schließlich doch ein gesunder Sohn das Licht der Welt erblickt, soll verhindert werden, dass Rhaenyra jemals den Eisernen Thron besteigt. Beide Seiten schmieden finstere Intrigen, die das Königreich in höchste Gefahr bringen. Eine Mutterserie in einer weltweit so gefeierten Serie wie „Game of Thrones“ zu haben: Größer könnten die Fußstapfen kaum sein. Die Erwartungen an ein Spin-Off schienen nie höher.

Nach den ersten zehn Episoden der ersten Staffel von „House of the Dragon“ bleibt festzuhalten, dass man mit dieser Fantasy-Serie einen anderen Weg beschreitet: Hinsichtlich ihrer Machart über die Charaktere bis hin zur merklich düsteren Atmosphäre. Der Plot ist definitiv ein spannender und wurde auch recht gut in Szene gesetzt. Zudem gefallen die Spezialeffekte, die nicht zu überkandidelt eingesetzt wurden. Das passt zur gesamten Szenerie der Serie.

Guter Start, aber mehr Ecken und Kanten erlaubt

Während es zudem einige überaus spannende Charaktere gibt, fehlt es „House of the Dragon“ allerdings „noch“ an echten Bösewichten. Viele der Figuren sind einfach nur nett und wenig tiefgründig. Aber daran kann man noch feilen in den kommenden Staffeln. Etwas irritierend kommen zudem etliche Zeitsprünge daher. Alles in allem funktioniert „House of the Dragon“ jedoch prächtig als Fantasy-Serie, die in den kommenden Staffeln aber gerne noch mehr Ecken und Kanten bekommen darf.

House of the Dragon - Staffel 1 (Warner Home Entertainment) – VÖ: 20. Dez. 22