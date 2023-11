House of the Dragon

House of the Dragon: Fantasy-Serien-Kracher kommt ins Free-TV – Die Welt von Westeros, die durch die kultige Serie „Game of Thrones“ berühmt wurde, kehrt mit „House of the Dragon“ auf die Bildschirme zurück. Fantasy- und „GoT“-Fans dürfen sich nämlich freuen, denn das Spin-off zur Erfolgsserie wird schon bald endlich im deutschen Free-TV zu sehen sein.

Schließlich hatte sich der Sender ProSieben die Rechte an „House of the Dragon“ gesichert. Die Serie, die bereits im Spätsommer 2022 auf dem Pay-TV-Sender Sky debütierte, wird ihre Free-TV-Premiere nun am 8. Januar 2024 feiern. ProSieben plant, jeden Montagabend ab 20:15 Uhr zwei Episoden zu zeigen. Bereits ab dem 31. Dezember 2023 sind die Folgen auf der Streaming-Plattform Joyn acht Tage vor der Fernsehausstrahlung verfügbar.

200 Jahre vor „Game of Thrones“

„House of the Dragon“ spielt rund 200 Jahre vor den Geschehnissen in „Game of Thrones“. Nachdem das Haus Targaryen mit seinen Drachenreitern Westeros erobert hatte, herrscht es über die Sieben Königslande. Allerdings steht das Land am Rand eines Bürgerkrieges, der seinen Anfang um Haus Targaryen nimmt. König Viserys versetzt währenddessen das Königreich in Aufruhr, als er seine Tochter Rhaenyra zu seiner Thronerbin erklärt.

Als schließlich doch ein gesunder Sohn das Licht der Welt erblickt, soll verhindert werden, dass Rhaenyra jemals den Eisernen Thron besteigt. Beide Seiten schmieden finstere Intrigen, die das Königreich in höchste Gefahr bringen. „House of the Dragon“ basiert wie „Game of Thrones“ auf George R.R. Martins Buch „Fire & Blood“ und umfasst in der ersten Staffel zehn Episoden.

Der Cast von „House of the Dragon“

Zum Cast gehören unter anderem Paddy Considine als König Viserys Targaryen, Rhys Ifans als Otto Hightower, seines Zeichens die Rechte Hand des Königs, Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen, Emma D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke als Hofdame Alicent Hightower, Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon, Eve Best als Prinzessin Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno als Kurtisane Mysaria sowie Fabien Frankel als Ser Criston Cole und Graham McTavish als Ser Harrold Westerling.

