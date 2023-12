House of the Dragon

House of the Dragon: Erster Trailer zur 2. Staffel veröffentlicht – Die Welt der Fantasy und Serienunterhaltung steht kurz vor einer weiteren aufregenden Phase. Denn im nächsten Sommer kehrt die beliebte Serie „House of the Dragon“ mit einer neuen Staffel zurück, die in eine Zeit rund 200 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ entführt. Die Serie, die auf George R.R. Martins „Fire & Blood“ basiert, nimmt die Fans mit auf eine Reise in die Geschichte des Hauses Targaryen und verspricht, erneut exklusiv auf Sky zu glänzen.

Der nun veröffentlicghte erste Trailer auf die kommende zweite Staffel bietet bereits einen verlockenden Vorgeschmack auf das, was einen erwartet. Unter der kreativen Leitung von George R.R. Martin als Co-Creator und Executive Producer, sowie Ryan Condal als Co-Creator, Showrunner und Executive Producer, hat die Fantasy-Serie eine starke Produktionscrew. Hinzu kommt der spannende Cast für die zweite Staffel.

Starker Cast und noch mehr Drachen

So gehören in Staffel zwei Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans zum Cast der zweiten Staffel. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham. Ein Highlight der neuen Staffel wird indes die erweiterte Präsenz der Drachen sein.

Ryan Condal, einer der kreativen Köpfe hinter der Serie, hat bereits angekündigt, dass in der zweiten Staffel fünf neue Drachen hinzukommen werden. Dies hat auch George R.R. Martin, der Schöpfer des „Game of Thrones“-Universums, begeistert. Er hat öffentlich seine Begeisterung über die Drachen in „House of the Dragon“ zum Ausdruck gebracht und bemerkt, dass sie im Vergleich zu denen in „Game of Thrones“ viel mehr Persönlichkeit besitzen.

„[…] Es wird vier volle Staffeln mit jeweils zehn Episoden brauchen […]“

Die zweite Staffel verspricht außerdem einen spannenden Handlungsstrang. Sara Hess, Drehbuchautorin der Serie, hat in einem Interview mit „Variety“ angedeutet, dass ein grausamer Racheplan der Targaryens, bekannt als „Blut und Käse“, eine zentrale Rolle spielen wird. Details zu diesem Handlungsstrang bleiben vorerst aber noch ein Geheimnis, aber die Fans dürfen gespannt sein.

Zudem gibt es auch schon Gerüchte über eine dritte Staffel von „House of the Dragon“. Laut „Deadline“ könnte die Reduzierung der zweiten Staffel auf acht Episoden ein Indiz dafür sein, dass HBO bereits Pläne für eine weitere Fortsetzung schmiedet. George R.R. Martin hat auf seiner Website verraten:

„Ich bin begeistert, dass wir immer noch zehn Stunden pro Staffel haben, um unsere Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Es wird vier volle Staffeln mit jeweils zehn Episoden brauchen, um dem Tanz der Drachen von Anfang bis Ende gerecht zu werden.“

