Fans der Erfolgsserie „Game of Thrones“ rutschen schon länger unruhig auf den Stühlen herum, seit sie wissen, dass ihnen mit „House Of The Dragon“ eine neue Serie aus dem Universum des Fantasy-Epos ins Haus steht. Bislang war das Ganze zwar in trockenen Tüchern, wann es losgeht, stand für uns aber noch in den Sternen. Damit ist es nun vorbei, die Dreharbeiten beginnen bald.

Genauer gesagt wird das „Game of Thrones“-Prequel „House Of The Dragon“ bereits 2021 die Produktion aufnehmen. Entsprechende Informationen wurden vom Sender selbst, HBO, in einem offiziellen Tweet auf dem „Game of Thrones“-Konto veröffentlicht. Dort heißt es: „Die Drachen kommen. #HouseoftheDragon beginnt 2021 mit der Produktion.“

Im Laufe von zehn Folgen soll die neue Serie, die auf dem Buch George R.R. Martins namens „Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros“ basiert, die Geschichte des Hauses Targaryen 300 Jahre vor der Handlung der ersten Serie erzählen. Jenes Haus, dem die „Mutter der Drachen“, Prinzessin Daenerys Targaryen, entstammt. Die Dreharbeiten sollen dabei in der Nähe von London aufgenommen werden.

Als Regisseur konnte bereits Miguel Sapochnik verpflichtet werden – Fans kennen ihn als Federführenden einiger der besten Folgen aus acht Staffeln „Game of Thrones“, darunter der berühmten „Schlacht der Bastarde“.

Die Produktion beginnt also 2021 – was bedeutet, dass mehr und mehr Infos zur neuen potentiellen Hit-Serie um die Frühzeiten des Hauses Targaryen durchsickern werden. MANN.TV hält euch natürlich weiter auf dem Laufenden.

