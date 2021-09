Horror-Studie: Die 35 gruseligsten Filme – Gibt es was Besseres als Filme voller Geister, Zombies und all dem anderen Spuk, die das Blut der Zuschauer so richtig in Wallung bringen? Für jeden Horrorfan sicher nicht. Nun gibt es dazu eine überaus spannende Studie von „Broadband Choices“, die das Ganze mal wissenschaftlich betrachtet haben.

Dafür haben sie 50 Probanden hergenommen und sie über die Dauer von 120 Stunden die besten Horrorfilme in 5.1-Surround-Sound konsumieren lassen. Dabei wurden sie mit einem Herzfrequenzmesser ausgestattet, um zu prüfen, bei welchen Filmen ihr Puls besonders in die Höhe getrieben wurde.

Das Team von „Broadband Choices“ hat dazu Kritikerlisten und Reddit-Empfehlungen studiert, um die besten Horrorfilme aller Zeiten zusammenzustellen – bevor diese letztlich den Testpersonen vorgelegt wurden. Nun hat es die Ergebnisse des Experiments veröffentlicht und dabei zugleich die 35 gruseligsten Filme ermittelt.

Nachfolgend seht ihr also jene Horrorstreifen, die die Probanden am heftigsten geschockt und gegruselt haben – gemessen an ihrer Herzfrequenz. Ausgegangen ist man hierbei von einem Ruhepuls von 65 Herzschlägen pro Minute.

In der Liste findet ihr nun zu jedem Film als erstes den Herzschlag, den die Kandidaten beim Schauen des Films hatten – und was bei dem jeweiligen Streifen die höchste Rate war, ausgelöst durch „Jump Scares“, also erschreckende, rasche Schockszenen:

Platz 01: Sinister / 86 BPM / 131 BPM

Platz 02: Insidious / 85 BPM / 133 BPM

Platz 03: The Conjuring / 84 BPM / 129 BPM

Platz 04: Hereditary / 83 BPM / 109 BPM

Platz 05: Paranormal Activity / 82 BPM / 127 BPM

Platz 06: It Follows / 81 BPM / 93 BPM

Platz 07: The Conjuring 2 / 80 BPM / 120 BPM

Platz 08: The Babadook / 80 BPM / 116 BPM

Platz 09: The Descent / 79 BPM / 122 BPM

Platz 10: The Visit / 79 BPM / 100 BPM

Platz 11: The Ring / 79 BPM / 107 BPM

Platz 12: A Quiet Place / 78 BPM / 122 BPM

Platz 13: A Nightmare on Elm Street / 78 BPM / 104 BPM

Platz 14: Halloween / 77 BPM / 101 BPM

Platz 15: The Texas Chainsaw Massacre / 77 BPM / 98 BPM

Platz 16: 28 Days Later / 77 BPM / 95 BPM

Platz 17: Der Exorzist / 77 BPM / 92 BPM

Platz 18: Hush / 76 BPM / 86 BPM

Platz 19: Es / 75 BPM / 89 BPM

Platz 20: Scream / 73 BPM / 81 BPM

Best of the Rest

21. The Grudge / 22. The Witch / 23. The Blair Witch Project / 24. Alien / 25. The Thing / 26. Poltergeist / 27. Annabelle / 28. Freitag der 13. / 29. The Orphanage / 30. Dark Skies / 31. Wolf Creek / 32. Das Omen / 33. The Shining / 34. Get Out / 35. Audition