Liam Neeson meldet sich ein weiteres Mal zurück in dem Genre, das ihm in seinen Spätwerken am besten zu liegen scheint: Der Action-Trailer „Honest Thief“ mit Neeson in der Hauptrolle, der hier einmal mehr tut, was er mittlerweile am besten kann: Einen Mann spielen, der von seinen hochmütigen Gegnern auf tödliche Weise unterschätzt wird. Hier ist der erste Trailer zu „Honest Thief“.

Der Name des Streifens ist dabei Programm: Liam Neeson spielt darin den titelgebenden „Ehrlichen Dieb“ – früher war er ein Bankräuber, konnte neun Millionen Dollar an Beute beiseiteschaffen und lebt seitdem eigentlich in Wohlstand. Doch als er sich in die richtige Frau verliebt, plagt ihn sein Gewissen. Also will der Mann sich dem FBI stellen und Buße für seine Taten tun, um mit ihr nach einer reduzierten Haftzeit glücklich zu werden.

Doch er gerät an zwei korrupte Agenten, denen seine Hoffnungen auf ein besseres Leben herzlich egal sind – sie sehen nur ein fettes Sparschwein, das sie plündern können. Als bei dem Treffen mit den beiden jemand zu Tode kommt, wird der Bankräuber zum Gejagten wegen Mordes …

„Honest Thief“ soll in den USA bereits im Oktober gezeigt werden – unklar ist aufgrund der grassierenden Pandemie, in welcher Form dies geschehen wird und ob der angepeilte Termin überhaupt eingehalten werden kann. Wann und in welcher Form der Streifen also in den deutschsprachigen Raum kommt, steht noch weniger fest.

Quelle: robots-and-dragons.de