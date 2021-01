Honest Thief: Deutscher Trailer zum packenden Action-Thriller – Da ist er wieder, Hollywood-Star und Fanliebling Liam Neeson. Einmal mehr erleben wir den vielseitigen Schauspieler in einem Action-Thriller. Ein Genre, in dem er zahlreiche Hits ablieferte, etwa in Vertretern wie „96 Hours“, „Run All Night“ oder „The Commuter“. Nun ist er der „Honest Thief“.

Mit „Honest Thief“ wartet also ein weiteres Action-Highlight aus Neesons Karriere auf euch, zu dem es jetzt den deutschen Trailer zu sehen gibt. Darum geht es: Als sich der berüchtigte Bankräuber Tom Hals über Kopf in Annie verliebt, möchte er seinen riskanten Job endgültig an den Nagel hängen. Er beschließt, sich dem FBI zu stellen, um für sich einen Deal auszuhandeln: Er bietet die Rückgabe seiner neun Millionen Dollar Beute gegen eine reine Weste und Straffreiheit an.

Beim FBI glaubt man nach Toms Kontaktaufnahme zunächst, dass dieser der Behörde einen Streich spielen will. Anstatt erfahrener Kollegen werden die jungen Agenten Nivens und Hall mit dem Fall beauftragt. Als diese herausfinden, dass es sich bei dem Anrufer tatsächlich um den langjährig gesuchten Meisterdieb handelt, können sie ihr Glück kaum fassen. Denn dessen Geld könnte ihre Eintrittskarte in ein besseres Leben sein.

Ein Katz-und-Maus-Spiel um die Millionenbeute beginnt, bei dem die Grenzen zwischen Gut und Böse immer mehr verschwimmen. Hier sind alle Weichen für ein neues Highlight im Action-Thriller-Genre gestellt. Fans dürfen sich daher schon mal den 28. Januar 2021 vormerken, denn dann erscheint „Honest Thief“ als digitale Heimkino-Premiere.