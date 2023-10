Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt: Trailer zum One-Shot-Horror aus Deutschland – Horror-Streifen haben die mit Abstand beste Fähigkeit, menschlichen Ängste auf die große Leinwand zu projizieren. Der neueste Beitrag in diesem Genre kommt nun mit „Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt“ nicht aus Hollywood, sondern aus Deutschland. Regie und Drehbuch stammen aus der kreativen Werkstatt von Thomas Sieben.

Der potenziell Horror-Hit scheint die konventionellen Grenzen des Horrors zu überschreiten, indem er die Geschichte in Echtzeit und mit einer One-Shot-Technik erzählt. Wie das ausschaut und was euch in „Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt“ erwartet, könnt ihr jetzt im Trailer sehen. Im Film geht es um Maria, gespielt von Nilam Farooq. Sie ist hochschwanger und kehrt in ein abgelegenes Landhaus zurück, das sie vor Kurzem mit ihrem Verlobten Viktor (David Kross) bezogen hat.

Landhaus wird zum Horror-Albtraum

Anfangs scheint der Abend ganz normal zu verlaufen, aber schon bald verwandelt sich die heimelige Atmosphäre in einen Albtraum. Während eines Telefonats mit Viktor gehen alle Lichter im Haus aus. Als Maria den Sicherungskasten im Keller überprüfen will, hört sie unerklärliche Geräusche. Sie entdeckt einen geheimen Raum und stößt auf ein düsteres Familiengeheimnis. Erschwert wird die Lage, als Marias Wehen einsetzen und ihr Autoschlüssel spurlos verschwindet.

Die darauffolgenden Stunden werden zu einem intensiven Überlebenskampf, bei dem Maria um das Leben ihres ungeborenen Kindes und ihr eigenes bangt. Sehen lassen kann sich indes der deutsche Cast von „Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt“. Neben Nilam Farooq und David Kross, ist Justus von Dohnányi in der Rolle des Schwiegervaters zu sehen. Weitere Nebenrollen sind mit Olga von Luckwald, Fatoni und Karl Schaper besetzt.

Frischer Wind mit One-Shot-Technik und Realzeiterzählung

Die Produktion des Films erfolgte in Zusammenarbeit zwischen Constantin Film und VIAFILM. „Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt wird am 25. Januar 2023 seine Kino-Premiere feiern. Mit der One-Shot-Technik und der Realzeiterzählung bringt Thomas Sieben frischen Wind in das Horror-Genre. Es bleibt abzuwarten, wie das Publikum diese innovative Herangehensweise aufnehmen wird. ´

Doch die die Chancen stehen gut, dass „Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt“ direkt zu Beginn des kommenden Jahres viele Horror-Fans begeistern wird.